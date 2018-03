Aventuras y Perspectivas: Testimonio de Jalisco, en Hungría

Miguel Tetzpa

El pasar los días, ya casi 120 viviendo fuera de México, me pregunto si las cosas son como las percibo... o tal vez vivo en una realidad ajena a la cultura, al entorno, entonces, que otro recurso mejor que hacerse llegar de similares ([email protected]) para saber si las impresiones son allegadas o la experiencia puede ser compartida. Tengo el gusto de estar en contacto con Martha González quién radica también en Hungría y ésta es parte de su historia:

“Mi nombre es Martha González, nací en Guadalajara Jalisco, pero mis padres son de Michoacán, así que me encantan y me siento identificada con los dos estados; de muy niña salí de México y viví en Estados Unidos hasta que vine a Hungría en el 2010.

¿Cómo llegue a Hungría? Bueno, yo me casé con un hombre húngaro en el 2010 y desde entonces nos vinimos a vivir a la ciudad de mi esposo, súper fácil de pronunciar, Székesfehérvár, (yo vivo en Kecskemét, Hetényegyháza), es la ciudad más grande del condado de Fejér, situada aproximadamente a 60 km al suroeste de Budapest.

Al principio, se me hizo raro todo, pero después de los años, te acostumbras a todo.

Ahora tenemos una hija de cuatro años que ya va al kínder. Es obligatorio para los niños en Hungría que empiecen en kínder a los tres años. Al principio tenía reservas sobre cómo la pasaría mi hija en el kínder, ya que por los primeros tres años de su vida el idioma que más se hablaba en casa era el inglés. Pero una vez en el kínder, ella empezó a hablar más húngaro y se desarrolla muy bien.

Ahora que está más grande, hablamos los tres idiomas en casa y no tiene ningún problema entender el húngaro, español e inglés.

Yo trabajo en mi ciudad para una compañía americana, soy analista de transporte, todo lo que tiene que ver con transporte de aluminio en Europa. Es un trabajo interesante, pero muy rutinario.

Empecé mi canal de YouTube Martha-Mexicana en Hungría, porque no había nadie que me contara las cosas del día a día. Así que me gusta compartir mi punto de vista en las cosas que observo viviendo aquí, y tal vez ayude a nuestros paisanos que se vienen a vivir o vienen de viaje a Hungría”.

Le agradezco a mi amiga Martha por su tiempo y sus ganas de compartir su experiencia en esta columna, estoy en busca de datos interesantes para compartirles a todos nuestros lectores del diario La Verdad en su impreso y redes sociales. Les mando un gran abrazo desde aquí. Y en húngaro adiós es: SZIA!