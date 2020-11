Avala INE nueva dirigencia de Morena

El Instituto Nacional Electoral (INE) avaló una nueva dirigencia mediante delegados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Quintana Roo. Con la decisión, Anahí González Hernández será la presidenta del Comité Estatal, Jorge Parra Moguel el Secretario General, Ricardo Velazco Rodríguez el Secretario de Finanzas y Misael Manuel Martínez el Secretario de Organización del instituto político en la entidad.

Mediante el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/7530/2020 el director ejecutivo de Prerrogativas de Partidos Políticos del INE, Patricio Ballados Villagómez ratifica las dirigencias morenistas de los estados Guanajuato, Guerrero, Puebla, Estado de México y, Quintana Roo bajo el nombramiento de delegados con funciones de…es decir, los cargos serán temporales.

Desde el pasado 15 de octubre, durante una reunión conclave de militantes de Morena y, sin convocar a asamblea alguna se acordaron los nombramientos antes señalados y, aunque fueron impugnados por militantes fundadores del organismo político, no se hizo por las vías adecuadas por lo que quedaron ya en firme dichos nombramientos.

El acuerdo del INE ya fue notificado a los nuevos dirigentes de Morena en Quintana Roo ayer mismo, por lo que de inmediato entrarán en funciones y deberán hacerse cargo de sus nombramientos y las funciones que les corresponden. Lo que anticipa habrá un cisma al interior de esta agrupación política.

En otro punto…El ahora ex priísta y ex líder de los taxistas en Isla Mujeres, Eduardo Peniche Rodríguez “El Wato” se abrió de capa quiere ser candidato a la presidencia municipal de la ínsula por Morena y, aunque la competencia está muy fuerte, lo cierto es que el isleño tiene una muy buena cantidad de simpatías entre la población, aunque muchos dicen de no gratos recuerdos.

“El Wato” salió el pasado martes a las calles de la isla a promover la consulta en contra de la empresa Aguakan, lo hizo acompañado de la senadora Marybel Villegas Canché y, a decir de muchos isleños despertó curiosidad la dupla política, a la que muchos recuerdan como avanzada de dos exgobernadores pero priistas!!! Félix González y Roberto Borge con quienes ambos obtuvieron canonjías y privilegios…

TE PUEDE INTERESAR: Plantón de extrabajadores para exigir liquidación en zona maya de Quintana Roo

Punto final…Ya por el rumbo de la isla, en el PRI hubo cambios. La derrotada ex candidata a diputada local Valeria Alejandra Aragón fue nombrada presidenta del tricolor y, Luis Remigio Sánchez asumió la secretaria general, ambos estarán de manera provisional ya que los periodos de los anteriores directivos ya estaba vencido. A ver que cuentas entregan en 2021.