@espinosapaco Francisco Espinosa / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Autoridades usan tragedias para buscar recursos económicos Hoy en nuestro país aún se resiente el daño económico, en infraestructura y anímico que provocó en la población el terremoto de hace un par de semanas, sobre todo en Oaxaca y Chiapas. Y digo que el daño anímico lo sufre la gente que perdió sus viviendas, el local donde tenía un pequeño negocio o lo que no se puede sustituir por nada en el mundo: la vida de un ser querido. Las autoridades ese tipo de eventos les resultan positivos, sí, lo escribo con todo respeto, porque es una forma de buscar recursos adicionales, pedir a la población que les eche la mano con donativos (ahí está el caso de Anahí, la primera dama de Chiapas con su tan comentado video), cuando de ellos mismos deberiamos ver la iniciativa para dar el recurso y la ayuda. Me pregunto ¿por qué en las ceremonias de grito de Independencia gastaron con la contratación de artistas? ¿por qué los actos protocolarios de informes de gobierno en unos casos fueron ostentosos? Lo que se requería era buscar dinero en apoyo a los damnificados y ahí se habría juntado una buena cantidad de recursos económicos. En Tabasco del 2007 al 2012 año con año había ‘lloradera pública’ por parte de su ex gobernador, Andrés Granier Melo, pidiendo recursos a la Federación y llamado a la población a que le ayudara. Ahora son otros actores políticos los que claman por recursos tanto a la Federación como a la gente en apoyo a los damnificados y poder emprender la reconstrucción. Ojalá y verdaderamente la ayuda que se consiga sea para la gente que sufrió daños en Oaxaca y Chiapas y no se le dé otros fines, como esos amañados, perdidos y siempre tan impunes. Sobre el mismo tema de las tragedias, me llama la atención como en las redes sociales existe gran indiferencia por parte de paisanos que no son capaces más allá de expresarse de hacer algo por los hermanos que más lo necesitan en este momento, ya ni que decir de los que cuando ocurre una tragedia en Londres, París, Madrid o la ciudad europea que usted quiera, salen con sus banderitas, muestran su tristeza por los hechos ocurridos y se solidarizan, ahh pero cuando la tragenida es en México, en El Congo, Nueva Guinea o Bangladesh ahí no son capaces de mostrar por lo menos una frase de aliento y mucho menos se muestran dispuestos a cooperar. Me llama la atención, con todo respeto, el grado de frialdad de mucha gente ante las tragedias, son hechos reales, que están ocurriendo y urge que todos nos pongamos las pilas y hagamos algo para que las cosas puedan en verdad mejorar. A veces no necesitamos ir tan lejos porque podemos darnos cuenta que en nuestro entorno pueden ocurrir tragedias. Con sólo ver las redes sociales podemos ver que ya mataron al hijo de un vecino en una plaza comercial, que otro conocido fue abatido a balazos en alguna región o que pasa algún incidente fuerte en la ciudad. Solo hay que prestar atención y listo. Excelente semana.

