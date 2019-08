Aquel martes 13 de agosto

Hace un par de días, una noticia comenzó a circular en diversos sitios de comunicación, en los cuales se mencionaba que habría lluvia de estrellas por Internet, así que una pregunta comenzó a rondar mi cabeza y bueno, ¿realmente sería prudente mirar la lluvia de cometas desde la oscuridad de la costa?

Pasa que a veces hay ganas de autosabotearse y buscar excusas para evitar cumplir y no hacer lo que ya te habías propuesto, así que; eso fue lo que ocurrió, en un momento de indecisión los planes cambiaron y el rumbo fue totalmente diferente. Quizá ésta haya sido la peor de las opciones.

En el camino iba pensando, que acababa de perder una bonita oportunidad de mirar al cielo, (no es que no la haya cualquier otro día) pero esta vez corría por una buena razón, las perseidas, nombre que recibe ese fenómeno astral que sucede cada año.

Llegando a casa, me dedique a hacer la rutina de todos los días, un baño, cenar y ver televisión por un par de minutos antes de ir a la cama. Algo me detuvo, de verdad, algo me hacía sentir mal, el remordimiento interno, de saber que habría lluvia de estrellas y que por mi culpa, de no decidir de manera objetiva me las iba a perder.

Para no hacerme tonta, me asomé por la ventana y mirando hacía al cielo, logré ver que todo estaba estrellado; pero debido a la cantidad de luz, era imposible mirarlas al 100 por ciento, a menos no tendría tanta visibilidad como en la playa o en algún poblado en donde haya monte o maleza, pues eso es algo que da mucha ventaja para poder disfrutarlas.

No estuvo tan mal para ser una fiesta de fenómenos en días seleccionados del calendario. Sin embargo, se logró mirar el primero de los destellos, una luz de apenas un segundo recorrió un tramo del cielo. Entonces, ante todo.

Se siente una satisfacción muy grande cuando estos eventos son parte de tus gustos, porque para otra persona esta tan solo era una simple lluvia; pero no, sin duda era un escenario de paz, tranquilidad y muy emotivo.

Aunque el cielo estuvo despejado, el objetivo se logró cumplir y es que para la próxima aseguro que estaré al pie de las olas; sentada sobre la arena disfrutando de estos momentos tan únicos con alguien más que comparta esta misma pasión astronómicas, o tal vez sola...