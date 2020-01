Aprueban el derecho absoluto a la legítima defensa sin ser procesados penalmente

Dra. Dileri Olmedo

El día lunes 23 de Septiembre del año 2019 se aprobó el derecho absoluto a la legítima defensa en la reforma al Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esto permitirá que ante la intromisión de algún intruso a la vivienda, ya sea ladrón, delincuente, etc. Que atente contra la integridad física o contra los bienes materiales patrimoniales, el morador de la casa podrá defenderse sin ser procesado penalmente.

La diputada, Libia Dennise García Muñoz Ledo, aclaró que esta iniciativa aprobada solo garantizaba la legítima defensa en viviendas, y no en negocios o automóviles que fueran propiedad de la víctima, pero que preveía en un futuro que se pueda aplicar a los negocios y vehículos.

Cabe mencionar que esto también aplica para los policías, ya que la Ley Nacional del uso de la fuerza, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, avaló que las corporaciones federales utilizaran el uso de la fuerza en respuesta a ataques o agresiones armadas pero manteniendo el respeto a los derechos humanos y sin abusar de su autoridad. Les invitamos a que lean nuestro artículo “Ley Nacional del Uso de la Fuerza” para que obtengan más información sobre esta Ley.

Esto también se reformó en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debido a que en México desafortunadamente los feminicidios y la violencia de género va en aumento, y en algunos casos de legítima defensa por parte de la víctima son tomados como conducta criminal, un problema especialmente grave para las mujeres por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, sin embargo no solo las mujeres pueden ser víctimas de esto sino que también los hombres corren el riesgo. Es por eso que se decidió reformar la ley y hacer legal el derecho absoluto a la legítima defensa. Para proteger tu hogar, tu patrimonio y tu vida.

Hablando de la legítima defensa no se habla de un perdón de la pena sino de una reacción legítima y plenamente jurídica. El agredido o en este caso la parte afectada actúan de acuerdo al derecho y es precisamente cuando se defiende del agresor, siempre y cuando la parte afectada no provoque a la parte agresora. En este caso si la parte afectada provocara al agresor no se daría como legítima defensa sino que se interpretaría como que fue una situación buscada y propiciada, en donde se vería la figura de dolo o en otras palabras intencional.

Nos gustaría finalizar preguntándoles a ustedes nuestros lectores, ¿Qué opinan sobre el derecho absoluto a la legítima defensa? ¿Creen que es una buena forma de detener a los criminales o será una forma más para causar daño? Les dejamos esta frase del escritor George Orwell; "Cada guerra, cuando ocurre o antes de que ocurra, es representada no como una guerra, sino como un acto de defensa propia contra un maniático homicida".

