Amigo taxista deja que el tiburón entre

Benito Pérez/Diario La Verdad Opinión.- Los taxistas de todo Quintana Roo enfrentan uno de sus mayores desafíos, renovarse o morir, ante la presencia y expansión de Uber. Valga aquí una breve ilustración sobre el relato de los pescadores japoneses. Se dice que los japoneses aman el pescado, sobre todo el fresco, pero las aguas niponas están casi vacías, así que los barcos pesqueros cada vez son más grandes y resistentes para ir mar adentro. Pero mientras más lejos viajaban, más era el tiempo que les tomaba regresar a entregar el pescado por lo que al final ya no estaba fresco. Para solucionar el problema, las grandes naves optaron por instalar congeladores, así podían pescar y poner los pescados en los frigoríficos. Sin embargo, los japoneses odian los congelados y prefieren lo fresco. Por lo tanto, la oferta superó la demanda. Entonces las compañías instalaron tanques gigantes. Así podrían pescar, meter los peces en los tanques y mantenerlos vivos hasta llegar a la costa. Pero algo pasaba, porque después de un tiempo el pez dejaba de moverse en el tanque. Se le veía aburrido y cansado, aunque vivo. Los consumidores se percataron que la carne tenía un sabor desabrido, quizás debido a que cuando los peces dejan de moverse pierden el sabor fresco. ¿Cómo resolvieron esta situación? Tan pronto un taxista se siente cómodo en su trabajo, empieza a pagar sus deudas y obtiene el dinero al menos para sobrevivir, pierde la pasión –si es que alguna vez la tuvo- Como el problema de los pescadores, la solución es sencilla: Los taxistas prosperarán más cuando hay desafíos en su medio ambiente. Para que los peces se mantengan animados, las compañías pesqueras optaron por poner también un tiburón pequeño dentro de los tanques. Obviamente el tiburón se come algunos peces, pero los demás llegan bien vivos. ¡Porque tienen que nadar durante todo el viaje dentro del tanque, para sobrevivir! Amigo taxista no creas que Quintana Roo siempre será el mismo. Así que deja que el tiburón de Uber entre a tu tanque, y descubre que tan lejos realmente puedes llegar.

