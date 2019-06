Ambivalencia: Hay que ser honestos: vivimos en una total ambivalencia

Transitamos en un México con realidades contrapuestas, en donde se gana más trabajando para el crimen organizado que formando niños y jóvenes en las aulas, vivimos en una Nación que orienta más recursos a la inmigración ilegal que a sus atletas de alto rendimiento.

La monetización de la conciencia es el estandarte de estas generaciones; importa más cuánto dinero tengas que los valores que poseas, lo material y superfluo predominan por sobre todo lo demás.

El análisis se encuentra en su punto más bajo, se critica más el cómo, que el porqué de las cosas. Las redes sociales ya son el paladín de la crítica que desvirtúa sin fundamentos el actuar de las personas en lo público, pero también en lo privado.

Se critica ad hominem a un gobernador (Mauricio Vila) por viajar al extranjero en búsqueda de acuerdos comerciales y alianzas estratégicas con otros Estados. Sin embargo, se nos olvida que la reducción del presupuesto federal para el año en curso oscila alrededor de los 3 mil 800 millones menos, es decir, hay menos dinero de la Federación.

Para promover y sobre todo, promocionar la cultura, las tradiciones y la seguridad de un tejido social fortalecido por los ciudadanos, es también necesario salir a estrechar manos, a presentarle al mundo las ventajas de cualquier proyecto.

Vivimos en un mundo globalizado, puntualizado por una competencia voraz que no permite el ostracismo o el aislacionismo, por ejemplo, el viceministro japonés Masatsugu Asakawa lamentó la ausencia del presidente mexicano a la cumbre de los veinte países más desarrollados del mundo.

Quizá uno de sus planteamientos estimados lector es ¿y eso en que nos afecta como mexicanos? La respuesta es que la no asistencia del titular del Ejecutivo pudiera motivar a una sensación de desconfianza entre el inversor nipón actual o aquellos que deseen invertir en nuestro país.

El presidente López Obrador señala “no asisto porque hay que reunirse para tratar los temas de desigualdad en el mundo”, pero estos foros internacionales son los espacios idóneos para establecer una agenda de trabajo, para despertar las conciencias de toda una comunidad, porque la política no solamente hacer calles y hospitales, sino es formar, a través del mensaje, aquellas bases de cooperación inter-global.

Aún el finado polémico presidente cubano Fidel Castro, líder de un régimen comunista y enemigo de un país tan poderoso como lo es Estados Unidos, comprendía que era en el escenario mundial que a Cuba se le podría representar, como con aquel mensaje en las Naciones Unidas en el año de 1979.

A veces hay que “dejar unos días a la familia” para el “bienestar de la familia”, abandonar esa zona de confort para encontrar resultados que vayan más allá de un sexenio, así funciona la dinámica social actual.

No nos dejemos engañar por una retórica falsaria; despójemosnos de esa retórica de que “si no se publica, es que no ocurrió”, porque muchas veces, la realidad está cubierta por una máscara de brillo falso, la cual a través del tiempo se desgasta, quedando solamente algo oxidado y corroído por el uso.

Construyamos un intercambio de ideas críticas pero constructivas. Aquellas estrategias que no funcionen, desecharlas, corregir en el camino y más importante, dejar que las semillas que se están sembrando hoy, den frutos más adelante.

Aquello fugaz pero vacío en esencia tendrá fecha de caducidad.

El mejor juez de cualquier administración o proyector público y privado es, y seguirá siendo, la historia…tiempo al tiempo.