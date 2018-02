Ajefismo: Esperanza de la colaboración

Gabriel Cabrera.

La lucha iniciada para derrocar del poder a Gerardo Machado fue frustrada al momento de nacer, costando la vida a muchos hermanos masones, pero otros continuaron la misma.

En los años de 1933, la Huelga General logra derrocar a Machado, y cuando la situación parecía estabilizarse, surge Fulgencio Batista apoyado por Jefferson Coffery, embajador norteamericano.

En Europa, Hitler y Mussolini preparaban la aventura expansionista de la Segunda Guerra Mundial e intervenían descaradamente en la Guerra Civil Española, de la que muchos masones cubanos asistían como voluntarios; en nuestro país, el General Lázaro Cárdenas desafía al imperialismo norteamericano con la nacionalización del petróleo, y le otorgaba asilo territorial al Supremo Consejo del grado 33° de España.

En un ambiente de confusión mundial, de corrupción y de miseria, la juventud cubana se hunde irremediablemente en el vicio, la ignorancia, la ociosidad y sus consecuencias.

La masonería cubana, cada vez más débil por la pérdida de sus mejores hombres caídos en los frustrados movimientos revolucionarios, víctimas de la represión o muertos en la Guerra Civil Española, con pocas posibilidades de renovación, se retira de la lucha, hace una tregua y se dedica a planear su sobrevivencia.

El acta de la sesión de esa noche señalaba que sólo hay un recurso: preparar a la juventud para asumir su responsabilidad como continuadora de los ideales de libertad y de justicia, para tomar su lugar como heredera de la cultura y de la fraternidad universal.

El Hermano Fernando Suárez Núñez, inspirado en las ideas del V.H. José Martí, ‘Haga Hombres, quien quiera hacer pueblos’; encuentra en los jóvenes la única esperanza de continuidad no sólo de la Masonería, sino de Cuba como nación libre y soberana. Sus ideas pedagógicas cobran vida en la pluma de Suárez Núñez, y bajo su incansable labor escoge de entre sus mejores alumnos y entre los hijos de masones la piedra que ha de moldear en el futuro la escuadra y el compás.

El 9 de febrero de 1936, ve su esfuerzo coronado con la fundación de la primera Logia AJEF en América, ‘La Esperanza’, nacida en La Habana, Cuba.

El entusiasmo, el empuje característico de la juventud, logra expandir rápidamente la institución en toda la Isla, en forma callada, pero segura, el Ajefismo va creando fuerza y para 1938 tiene más de cinco mil miembros; en esa forma, la masonería cubana ha resuelto su problema de continuidad.

Por el intercambio comercial, deportivo y cultural que existió entre Cuba y México, se propició la llegada del Ajefismo, por medio del conocido beisbolista Martín Dihigo (miembro del Salón de la Fama), quien fuera iniciado AJEF en su natal Cuba, y en uno de sus viajes al puerto de Veracruz siembra la idea entre los masones porteños de la creación de logias AJEF, estableciéndose en 1939 la primera logia AJEF de México, a la que se le puso el nombre de ‘Benito Juárez’ N° 1.

A finales de este mismo año, se funda en la capital de la República Mexicana la logia AJEF ‘Fernando Suárez Núñez’ No. 1.

Es en esta misma década de los 40, que el Ajefismo logra gran importancia en México debido a la férrea labor del Q:.H:. Martín Dihigo, quien influyó en los estados de la costa del Golfo de México.

En el año de 1944, en la ciudad de Tampico, sede de la Gran logia de Tamaulipas, se funda la logia AJEF ‘Benito Juárez’ No. 1; en 1945, la logia AJEF ‘Nicolás Bravo No. 2; en 1946, las logias AJEF ‘Miguel Hidalgo y Costilla’ No. 3 y ‘Cristóbal Colón’ No. 4; mismas que en el año de 1947 fundan el Consejo Central de Logias AJEF de Tamaulipas (una forma de Gran Logia pero de jóvenes) El cual hasta el día de hoy ha trabajado ininterrumpidamente con jóvenes varones de todas esas generaciones y que en la actualidad cuenta con un total de 53 logias AJEF afiliadas. Hemos de decir que a la distancia, el Ajefismo en México ha dado jóvenes que se han distinguido y se siguen distinguiendo actualmente en su mayoría como lideres políticos, estudiantiles, destacados deportistas, investigadores académicos, dirigentes de organizaciones sociales, autoridades civiles y militares etc.

En Yucatan, la logia AJEF ‘Gral. Luis Escontria Salin’ No. 2, auspiciada por la Respetable Logia Simbólica ‘Estabilidad No. 17’, jurisdiccionada a la Gran Logia La Oriental Peninsular, inicia trabajos el 5 de febrero de 1983 y el próximo 17 de febrero se celebrarán 35 años de su fundación.