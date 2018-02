¡Aguas! con el agua

Chuc, chuc mientras llego por Adriana Chuc

Creo que la última vez que fui a lavar el auto fue hace un mes, así que decidí dejar mi flojera a un lado y al fin lo llevé a un lavadero cercano. El chavo del establecimiento me dijo dónde estacionarme y sólo en el tiempo que me tomé para bajar y pagar, vi cómo le tiraban a un auto enlodado cuatro cubetazos de agua sin compasión. Me dio un mini infarto.

Cualquier ser humano que sea tan dichoso de tomar un baño por 15 minutos todos los días, de jalar la palanca del inodoro las veces que necesite ir al baño o de llevar su carrito a lavar al menos una vez a la quincena, muy difícilmente se dará cuenta del problema tan grande a nivel mundial acerca de la escasez del agua y la inequidad de su distribución natural: mientras que algunos lugares están rodeados de agua, en otros es prácticamente inexistente.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud reporta que el consumo de agua mínimo sugerido para una persona es de 20 litros al día de una fuente que se encuentre a, máximo, un kilómetro del hogar. La cantidad estimada para la higiene personal básica y suficiente para beber, aumenta a 50 litros cuando se incluye el agua requerida para el baño y lavar. Ahora sólo imaginen caminar un kilómetro, si no es que más, con una cubeta llena de agua, y si una familia tiene 4 integrantes, ¿cuántos viajes serán necesarios?

Siete, ya van siete cubetazos en un mugroso auto y seguimos contando.

El uso del agua promedio diario por persona en la mayoría de los países de Europa ronda entre los 200 y 300 litros, mientras que en Estados Unidos el promedio se eleva hasta los 575 litros ¡el doble!

Sólo como referencia: en el Reino Unido, se usa en promedio más de

50 litros de agua diarios para jalar el excusado y mientras que un estadounidense toma una ducha de cinco minutos, ya usó más agua que en todo el día de una persona promedio de un barrio pobre de un país desarrollado.

Esto sin mencionar que, más de 2.2 millones de personas en todo el mundo mueren cada año por enfermedades que se asocian con la falta de agua. Estamos consumiendo el agua subterránea más rápido de lo que se repone, por lo que los niveles hidrostáticos de la tierra son cada vez menores, y aún así seguimos utilizando cientos de miles de litros para actividades que no son vitales para nuestra vida cotidiana, el claro ejemplo es el lavado de autos, en donde se utilizan más de 80 litros por unidad, ustedes hagan la cuenta por día, semana, al año y el número de establecimientos que hay en una sola ciudad.

Después de 20 minutos recibí mi carro limpio, me voy subiendo y veo unas gotitas caer en mi parabrisas ¡no puede ser!

Antes de irme a la casa me acerco con el chavo del lavadero:

- No estaría mal poner las nueve cubetas a llenar con esta lluvia, ¿no?