Aguakan y el síndrome de la mujer golpeada

“El que por su gusto es buey, hasta la coyunta lame”, refrán popular. ¿Quién en su sano juicio admite el maltrato, los golpes, la violencia en todas sus formas?

Solidaridad vive un fenómeno por demás interesante, una consulta ciudadana puso en evidencia que no todos los solidarenses rechazan a la concesionaria del agua, acusada de cometer abusos a diestra y siniestra contra los usuarios. ¡Es más quieren que se quede! claro con la promesa de que cambiará... ¡ajá!.

La consulta decía ¿Quiere que Aguakan permanezca si mejora el servicio?, la participación fue de 379 usuarios, de los cuales 349 marcaron la opción “NO”, 28 marcaron la opción “SÍ” y 2 nulas debido a que no marcaron ninguna.

Si consideramos que una toma de agua abastece a un núcleo familiar de cuatro integrantes estamos hablando de cerca de 1396 beneficiarios; hasta aquí la cosa queda clara, pero es en esos 28 votos a favor es donde “la puerca torció el rabo”.

El hecho de que un grupo de 28 personas es decir 28 núcleos familiares- hayan votado por la permanencia de Aguakan en Solidaridad habla de que: o son trabajadores de la concesionaria o son accionistas difícil situación sabiendo que los propietarios viven en el centro del país o peor aún.

Puede ser que padezcan del “síndrome de la mujer golpeada” aquella que dice: pégame, pero no me dejes. De otra forma no puede comprenderse que paguen tarifas excesivas por agua con salitre, malos olores en los cárcamos y soportar el mal humor de los empleados.

Cómo explicar la actitud de aquellas (os) que ante el juez prefieran liberar a su abusador por miedo a ¿qué? a ¿perderlo? o en otras palabras: Cómo explicar la actitud de aquellas (os) que ante la decisión de expulsar a Aguakan de Solidaridad prefieran que ésta se quede y los siga sometiendo ¿a sus abusos? con la promesa de que cambiará...

No cabe duda, la sabiduría popular no se equivoca por que “El que por su gusto es buey, hasta la coyunta lame”.