Adiós al sueño mundialista

A dos días de que se acabara el sueño mundialista, sigo dándole vueltas a la participación de la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial Rusia 2018. En serio me cuesta creer, que todo se ha acabado.

Siendo honestos, en el partido de Octavos de Final, es muy cierto que Brasil fue muy superior a México y no sólo en el marcador. Sin embargo, el Tricolor demostró que quería hacer historia pero se perdió en el camino.

¿Dónde quedó esa Selección Mexicana que no se cansaba de llegar a la portería de Alemania en el primer tiempo del partido inaugural? Porque en el segundo tiempo, debemos reconocer que la perdimos.

Incluso con esto, la Selección Mexicana hizo lo que pocos creyeron posible, derrotar al actual Campeón del Mundo. Debo reconocer que aunque el proceso del Tricolor se veía incierto, algo en mí decía que harían cosas grandes en Rusia.

Recuerdo cuando se hizo el sorteo y se dio a conocer que México estaría en el Grupo F junto con Alemania, además, con ellos tendrían su partido inaugural. Alguien me dijo: “ya valió, ya perdimos”, recuerdo perfectamente lo que contesté...

“¿Y qué?, ¿quién dice que no se le puede ganar a Alemania? En el campo son 11 contra 11”, me da orgullo decir que sólo me confundí en una cosa: México no jugaba sólo con 11 futbolistas.

La Selección Mexicana jugó con el respaldo de millones de mexicanos que soñaban con ver por un Tricolor que podría hacer historia… Con unos mexicanos que gritaron con intensidad el gol del Hirving Lozano, Carlos Vela y del Chicharito.

El Tri puso a millones de mexicanos a “imaginar cosas chingonas”, porque a más de uno, incluso a aquellos que no creían en esta selección, se imaginaron: ¿y por qué no pensar que México puede ser Campeón del Mundo?

Esos mismos mexicanos, habrán llorado la eliminación o se sentirán decepcionados… Pero hay que levantar la cara, aprender de lo bueno y lo malo, no será un camino fácil, pero espero, algún día anunciar que México es Campeón del Mundo. Porque aunque el futbol sea de goles, también hay que ponerle corazón.

Podríamos criticarles todo o nada, lo cierto es que México se ha quedado sin Rusia… Así que a pensar en lo que sigue.



- Twitter e Instagram: @lucruzc