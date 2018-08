¡Adiós Barbie!, Mattel cierra sus puertas en México

¡Adiós Barbie!, Mattelcierra sus puertas en México

Cuando escuchamos Mattel sabemos rápidamente, de que se trata, juguetes, muñecas, héroes de acción ¡Infancia!

Durante años esta empresa se ha encargado de hacer feliz a millones de Mexicanos. Infortunadamente la empresa estadounidense tiene problemas financieros y anunció que cerrará su fábrica localizada en nuestro país.

La empresa mencionó que venderá sus dos plantas ubicadas en Nuevo León en un intento por recortar gastos, tras reportar una pérdida de 240.9 millones de dólares durante el segundo trimestre.

Esto nos lleva a digerir una triste realidad, ¡La infancia de nuestros pequeños ha cambiado! y ahora es la tecnología quien se encarga de sustituir lo que en nuestros ayeres nos hacía felices.

Barbie ha sido una parte importante de la moda de juguetes y muñecas del mercado durante más de 50 años, y ha sido objeto de numerosas controversias y demandas, a menudo con la parodia de la muñeca y su estilo de vida. Barbie también es la protagonista de esta importante marca de muñecas y accesorios, incluyendo miembros de la familia y las muñecas de colección.

Si bien es cierto, a sus inicios barbie nos creó un estereotipo, de como debería ser una mujer físicamente y fue la inspiración para muchas niñas en aquel entonces. Mattel al darse cuenta del impacto que estaba creando, cambio drásticamente su línea de muñecas. Estas nuevas muñecas buscaron reflejar una visión más amplia de las mujeres, indicó Mattel; el juguete intentó resistir la erosión de sus ventas, que bajaron durante estos últimos tres años.

Durante sus casi 60 años de vida, Barbie ha tenido más de 180 profesiones, incluida astronauta y detective, lo que fomenta la equidad de género. En mi opinión este personaje dejó marcado el corazón de millones de niñas mexicanas, puesto que en sus inicios tener una barbie era como tener una mejor amiga. Ninguna muñeca virtual podrá corromper este importante ícono de infancia femenina.

La despedida de Mattel en México no solo dejará corazones rotos si no también una reducción de más de 2 mil 200 puestos de trabajo, que representa el 22 por ciento de su fuerza laboral no manufacturera global.

Sería importante que los padres modernos y nuestros niños del futuro, crearan conciencia, que la tecnología es una herramienta para avanzar como sociedad, y no un “Todo”. Hay cosas que no deberían perderse, como la buena infancia, esa que se disfruta y se comparte, con el hermano, primo o vecino. Ustedes entienden, jugar a las muñecas o carritos, las escondidas o pesca pesca.

“Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad; el mundo solo tendrá una generación de idiotas” Albert Einstei.