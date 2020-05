Aclara la CFE paga más, el que consume más

Jorge Domínguez, periodista

PUNTO POR PUNTO

La paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), arremete contra los usuarios en Quintana Roo, Yucatán y Campeche a través de su área de comercialización y, deja en claro que el servicio doméstico contemplado en las tarifas -1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F-, dentro de las que se encuentra la entidad ya tienen subsidio gubernamental y no precisamente, abono alguno hecho por los gobiernos de los Estados.

En el documento enviado a los usuarios, la empresa cita que con excepción de los usuarios contemplados dentro de la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), quienes tienen costos más altos por el servicio que reciben, el resto de los consumidores deberá pagar lo que consuman durante la contingencia por la pandemia de Covid 19, sin que ello signifique que sean elevados a tarifa DAC, pero dejan en calro que… si se consume más, se pagará más.

La aclaración de la compañía que se encuentra en el “ojo del huracán” por los negocios de León Bartlett, hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett con el gobierno federal y el Sector Salud principalmente, llega justo en el momento en el que el mandatario estatal, Carlos Joaquín González y los diputados de Acción Nacional (PAN) desde la XVI Legislatura exigieron se explique el porque de los altos recibos y se frenen cortes de servicio.

Con ello, la CFE habría de dar respuesta a la misiva que el jefe del Ejecutivo en Quintana Roo envio hace unos días hasta el escritorio del director de la paraestatal, en la que exigía, se aclare el porqué de los altos cobros y, la arremetida contra los usuarios para suspender el servicio a quienes no pagan a tiempo.

La señala es clara. La CFE no tendrá contemplación alguna con sus usuarios, tolerará si, durante el tiempo de la contingencia que consuman lo que deseen de energía eléctrica sin reclasificarlos, pero no habrña excepción alguna para que paguen menos o, para que se firmen convenios de pago a futuro ante la falta de empleo e ingresos.

Te puede interesar: Por fin alzan la voz por Quintana Roo

En otro punto…Tremendo escándalo, el que existe en la delegación estatal del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual involucra no solo a la ex delegada Elina Coral, sino hasta al ex director de la clínica en Cancún Joaquín Calderón Jiménez a quien señala personal médico y administrativo de lucrar con la dependencia y sus instalaciones.

Aunque no se ha confirmado, trascendió que la Fiscalía General de la República (FGR), liberará en breve una orden de aprehensión en contra de Joaquín Calderón Jiménez tras los señalamientos, de que permitía el uso del quirófano del ISSSTE Cancún con fines particulares y daba facilidades a médicos para trabajar en el lugar, aun sin pertenecer a la plantilla de profesionales de la salud.