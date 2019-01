AVENTURAS Y PERSPECTIVAS: 2019, El Gigante Asiático en Europa Central

Mi primer aniversario en Hungría. Hace 1 año y un mes que puse pie en la Europa Central, y vaya que, en el general de la experiencia las aventuras y perspectivas nunca se detienen. Son muchas las ideas que pasan por mi cabeza, ya que, cuando el idioma es una limitante, entonces los otros sentidos se agudizan, hay una perspectiva en especial de la cual quiero hablar.

Al igual que en México, los negocios de menudeo son tradicionales, tiendas de pintura, materiales, negocios de diversos giros, vaya, se percibe un ambiente tradicional, la apertura a las culturas también se hace presente, principalmente en la capital.

Budapest es una ciudad con problemas de tráfico, cual toda urbe, con una población equivalente al 20% de su total, unos 1.8 millones de habitantes, en una locación casi perfecta al encontrarse en plano sin el problema eterno de las ciudades rodeadas de montañas, el caso de la nieve, hace del país entero un tramo de tránsito rápido y eficiente, puerta de entrada a la Unión Europea viniendo del este, China toma ventaja, al igual sus competidores asiáticos.

A partir de este verano, el vuelo directo Beijing - Budapest, será directo, anteriormente este mercado le pertenecía a Turquía y a las Emiratos Árabes, sin embargo las cosas tomarán un giro drástico a partir de Julio, se espera la llegada de 28 Millones de turistas provenientes principalmente de China, Taiwán y Japón.

Ahora bien, Hungría al formar parte de la Unión Europea se convierte en puerta de entrada y también oportunidad de negocio para los inversionistas. La conectividad acelera ésta actividad. La mentalidad asiática a diferencia de la occidental considera el préstamo para iniciar un negocio como algo “bien visto”, el pago o retorno de la deuda se efectúa de forma puntual y lo que es mejor aún “sin interés”, sus habilidades son bastantes, sin embargo la más importante desde mi perspectiva es la “gestión” al ser un negocio rentable el siguiente paso es delegar y brincar a otro negocio a toda marcha. El trabajo duro y el ahorro drástico son una realidad y esta afirmación es desde lo vivido, conozco ex colegas y amigos provenientes de China, quienes no conciben un gasto fuera de algo que no puedan recibir un beneficio a cambio (considero que la salud y el bienestar es un bien invaluable, pero bien, cada mentalidad).

En el barrio chino de Sydney, Australia, conocí el barrio chino en las entrañas, vaya experiencia, caminando entre las calles pude notar edificios enteros, habitados hasta por 10 personas en espacios no mayores a 40 m2, en pocas palabras, las oportunidades de ahorro las encuentran en donde no todos lo harían o incluso no estarían dispuestos.

Los principales giros de negocios en Hungría son: las tiendas de ropa (imitaciones), en donde serás atendido por una persona de origen Asiático con una integración casi perfecta en relación al idioma y el regateo, factor importante en estas tierras. Su facilidad en los números, la capacidad de adaptación al medio ambiente que les rodea. Que fascinante mundo, tan diverso, y lleno de perspectivas.

Me gustaría detener está primera entrega con el compromiso de volver con una entrevista en exclusiva a un dueño de negocio proveniente de China. Quiero y necesito evaluar la efectividad de mis columnas, por esa razón son muy importantes todos los comentarios y sugerencias. ¿Cuál es tu experiencia con el mercado asiático? [email protected]