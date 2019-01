ACTITUD, LA CLAVE DEL ÉXITO: Suerte / Lucky Star

¿Te ha sucedido que te imaginas algo terrible y de repente sucede? Y entonces lo tienes muy muy pendiente y pensamos que nunca debimos de imaginarnos eso, y le damos vueltas en la cabeza y te lamentas de haber tenido ese pensamiento. A mi sí. Y es que creo firmemente en la ley de la atracción, que dice que cuando piensas o imaginas una situación la atraes a tu vida. Y así como puedes atraer cosas muy lindas y positivas, también podemos atraer a gente indeseable y situaciones desagradables.

Y así como podemos mal viajarnos y pensar que nos sucederán cosas terribles, eventualmente cuando sucedan, diremos. Lo sabía, sabía que no iba a funcionar, o sabía que no me contestarían, sabía que no había estacionamiento tan cerca, y mil cosas más. Esa es una opción una muy fea y triste, en la que no quiero ni pensar; pero también podemos imaginarnos que nos sucedan cosas positivas, que tenemos más suerte que un trébol de 4 hojas, que nos pasan cosas irreales, que encontramos justo lo que queremos comprar con una oferta del 50%, que hay estacionamiento en la primera fila, que nuestro proyecto es aceptado, que metemos un presupuesto alto y que nadie se queja, que vamos por la vida y somos unas personas suertudas.

Creo firmemente que la suerte es cuestión de actitud. Sí, yo creo que tengo suerte es muy probable que atraiga lo bueno, a la gente que es positiva que tiene ganas de trabajar y de hacer cosas nuevas y diferentes.

Hagamos un ejercicio que aprendí en clases de neuro lingüística. Cada vez que te vayas a dormir, imagina un color que te haga sentir con suerte, después un amuleto que te haga sentir con suerte, y aunque no lo lleves físicamente, estará en un lugar mejor en tu subconsciente y te hará sentir una persona con suerte.

Así automáticamente aumentarás tu seguridad y autoestima haciendo más probable que las cosas te resulten más fácil, y que atraigas a tu vida a personas que están en la misma sintonía que tú. Suerte con ello.