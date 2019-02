ACTITUD, LA CLAVE DEL ÉXITO: Dolor físico vs. Emocional

¿Qué prefieres, el dolor físico o el dolor emocional?... Si me preguntas a mi diría que el dolor físico ya que podemos combatirlo con alguna pastilla, o tratamiento, pero con el dolor emocional que nos provocan las situaciones de la vida, no podemos ir al médico y que nos recete una caja de paracetamol o un antibiótico y saber que por más mal que nos sintamos, en 72 horas podremos salir del cuadro, no, no hay receta para ello.

El dolor emocional es causado por alguna pérdida de trabajo, la caída de algún proyecto, una traición de alguien importante para nosotros, una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido, entre otras y está comprobado científicamente que al sentir este tipo de dolor en tomografías se puede observar cómo se activan las mismas áreas del cerebro que se activan cuando alguien presenta un dolor físico o “real”.

Pero si el dolor ya sea físico o emocional es algo que no se puede medir ¿cómo sabemos que lo que estamos sintiendo, es dolor? Se siente como una sensación enorme de vacío, sientes que te hace falta algo y puedes conocer el por qué o no, experimentas ansiedad y cambios bruscos de humor, pasas de cualquier emoción a la tristeza o añoro de algo que tenías antes.

Algunas personas somatizan el dolor emocional, dejan de sentirlo emocionalmente y lo expresan en forma de dolor físico, como dolor de espalda, cabeza, migraña, cuello, etc. Esta es una acción que realiza nuestro cerebro a nivel inconsciente para ayudarnos a procesar ese dolor.

El dolor emocional puede tardar mucho más tiempo que el físico para curarse y algunas maneras para salir de él son, en primer lugar, aceptarlo y reconocer que ese algo que te lastima, ya no está. Después tienes que practicar la autocompasión, es decir, no culparte a sí mismo y tratarte de la mejor manera posible, de nada servirá revivir el pasado o la situación una y otra vez como esa parte de la película donde lloras y la sigues retrocediendo para atormentarte a ti mismo.

Otra cosa que también puede servir es escribir sobre ello, desahogarse en papel de todo lo que sientes y así habrás expresado lo que sientes mientras tu cerebro se enfoca en escribirlo y no en revivirlo una vez más, algunas personas nos sentimos liberadas después de escribir sobre una situación que nos aqueja. La recomendación es hacerlo al menos 5 minutos cada día, veras que fluye como si fueras escritor nato, y sentirás alivio.

Estar consciente de lo que nos sucede y nos causa ese dolor en sí, ya es dar un paso adelante y el tiempo y la autocompasión nos devolverá la felicidad con la que vimos la vida antes de ese suceso.