A la chamba en bici: Red ciudadana por la sustentabilidad en Yucatán

Decir que los mexicanos no sabemos organizarnos para alcanzar nuestros objetivos (a no ser que ocurra alguna tragedia o para celebrar las fiestas) no es más que reconocer una lamentable realidad con la que hemos aprendido a sobrevivir a lo largo de nuestra historia.

La semana pesada abordamos el tema de la participación ciudadana y su importancia en los procesos democratizadores de una nación. Quiero referirme en esta ocasión a los esfuerzos que durante muchos años diversas organizaciones ciudadanas han venido realizando en Yucatán a favor del medio ambiente, o como hoy se dice, a favor de la sostenibilidad de nuestra existencia como sociedad, en este maravilloso rincón del planeta.

Más que un recuento histórico con nombres y fechas, mi objetivo en este breve espacio es rendir un pequeño homenaje a todas aquellas personas que muy a pesar de lo que he dicho en las primeras líneas, han logrado organizarse con éxito para preservar, o en su defecto para detener el deterioro del medio natural en la región.

Aunque no es un tema que se suela abordarse en los medios ni en las charlas de café -debido probablemente a la gran cantidad de dificultades que enfrentamos como nación-, México es uno de los países del mundo con menor cantidad de Organizaciones de la Sociedad Civil -OSC- por cada cien mil habitantes, ello a pesar de los esfuerzos gubernamentales para alentar el surgimiento de estas organizaciones plasmados la mayoría de ellos desde el 2004 en la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil y cuyos resultados en 14 años han sido, por decirlo suavemente, insuficientes.

Los principales retos a los que se enfrentan las OSC mexicanas no sólo radican en los problemas organizativos sino en los escasos recursos con los que cuentan para realizar sus objetivos.

Es por todo ello que resulta casi un milagro que personas en Yucatán se organicen con éxito para detener la deforestación a través de asesoría a campesinos, para plantar árboles, para proteger la flora y la fauna endémica, promover el veganismo o el uso de la bicicleta, para denunciar el maltrato animal o educar a niños y adultos en la conservación de los ecosistemas locales.

Las amenazas al medio ambiente en las entidades que integran la península de Yucatán son cada vez más y representan un mayor peligro para todos, es preciso que tomemos conciencia y aprendamos de una vez por todas a organizarnos para defender nuestro hogar.

Eso es lo que precisamente está haciendo la Red Ciudadana por la Sustentabilidad en Yucatán cuyo objetivo es conjuntar fuerzas y generar sinergias tanto de organizaciones como de personas activistas, para proponer, impulsar y defender acciones y políticas públicas integrales que enfrenten el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación y otros grandes problemas socio-ambientales locales y globales, de manera eficaz y consensuada.

El próximo sábado 24 de febrero, de las 17 a las 19 horas, la Red Ciudadana por la Sustentabilidad en Yucatán realizará un Foro sobre Transición a Energías Sostenibles en Yucatán.

La cita es la sala Ku del Instituto Tecnológico de Mérida, ubicado en la Avenida Tecnológico, kilómetro 4.5, Calle 60, Colonia Plan de Ayala, entre calles 19 y 21. La entrada es libre.