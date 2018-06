A MI MANERA: Los tacones y la ropa bajo la lluvia

En la ciudad que te encuentres, ¿qué persona utiliza tacones cuando llueve?

Por obvias razones hay que estar lo más cómodas posibles, y si tu trabajo es de oficina y ante todo la presentación entonces es momento de leer este artículo que de seguro te dará las técnicas suficientes para estar de lo mejor a la hora de tener que pasar por lluvias, tormentas, chubascos; etcétera.

¡Toma nota!

Claro que es muy diferente, cuando es un chubasquito a cuando es una lluvia cualquiera o ya de plano cuando todo se convierte en una fuerte tormenta. Pues cuando te toma por sorpresa y ya vas bien, arreglada no hay ni como solucionarlo; sin embargo por ahí dicen que ‘mujer prevenida vale por dos’ y sí, creo que aquí aplica.

Como punto número uno; si tu comodidad son los tacones no te preocupes, utilízalos cuando tú quieras; pero, olvides de incluir en tu bolsa un par de sandalias comúnmente conocidas como “de piso” o unas chanclas de goma; sí, las típicas que utilizas para salir de la ducha. Esta será la solución perfecta cuando el tiempo no te favorezca si vives en Cancún sabrás que el clima siempre andará medio bipolar, no arriesgues tus tacones; ellos te lo van a agradecer por el tiempo que los sigas usando.

Punto número tres; utiliza botas de lluvia aunque estén algo fuera de lugar de tu outfit, hay maneras y miles de formas para combinar; de tal manera que como sea, te verás bien. Esto también ayudará a proteger tu calzado, ya que cuando un zapato se moja comienzan malos olores y pueden incluso despegarse.

Punto número tres; si tu estilo es bastante fashionista entonces, te recomiendo acudir a una tienda en la que vendan impermeables; esto neta, te hará un enorme favor cuando lo necesites y obvio sin perder el estilo único que tengas. A mi por ejemplo no me gustan del todo pero es muchísimo mejor cubrirte para no contraer enfermedades o virus del momento, ya que es muy sonado que el cambio climático te produzca enfermedades con las que no cuentas, y claro, no solo harás un gasto extra sino que también gran parte de las cosas que pudiste haber cubierto tendrán el riesgo de mojarse.