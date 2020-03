9M, el día sin mujeres... y sin economía

La igualdad en los productos sin el salario rosa y en general el respeto a nuestros derechos, la marcha feminista, un día sin mujeres o el 9M.

El llamado “salario rosa” o “tasa rosa” es el costo adicional al precio de productos dirigidos exclusivamente a la mujer, que no es un impuesto. Según Forbes, en un estudio que realizó en un recorrido por los supermercados, donde tomó 5 productos al azar en la categoría de higiene y cuidado personal y el equivalente de productos de mujeres a hombres, se pudo constatar que un tratamiento para el crecimiento del cabello para dama es de hasta 264% más caro que uno para el hombre (3 veces más caro).

Una de las desigualdades es el "Salario Rosa" / Foto: CONDUSEF

Este es sólo un ejemplo de los costos extras que debemos pagar (y me incluyo) por el hecho de tener que consumir productos para mujer. Sin contar los de uso exclusivo como toallas sanitarias, tampones, copas menstruales, métodos anticonceptivos sin contar el condón, productos de belleza, entre otros.

También la marcha exige la defensa de nuestros derechos como desde 1977, ¡Más de 43 años, medio siglo! Luchando por asuntos igualitarios en aspectos económicos, educativos y laborales.

Sólo en enero del 2020 fueron asesinadas 10 mujeres al día.

Comparaciones

En enero del 2020, en México fueron asesinadas 10 mujeres al día, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); en la Ciudad de México, hubo nueve víctimas de feminicidio durante el mismo mes.

Según Inmujeres, cálculos con base en INEGI 2019, una mujer en promedio genera para el país alrededor de 319.04 pesos al día.

Quiere decir que sólo en enero dejó de producir el país $95,712 por todas las mujeres asesinadas.

De acuerdo al INEGI, la economía nacional o Producto Interno Bruto, alcanzó una producción corriente de 23 mil 491 billones 507 mil millones de pesos en 2018, lo que implica una producción diaria de 64 mil 390 millones de pesos, 28 mil 904 millones 670 mil corresponde a las mujeres, contra 35 mil 486 millones de pesos que producen la fuerza laboral de los hombres.

“Colocarse en una posición de trabajo es la principal preocupación, no solo de jóvenes recién egresados de la carrera, sino de un buen sector de la población que cuenta con más años de experiencia”. Alejandro García, head of marketing México de Bumeran.gif

¿Realmente una mujer va a dejar de trabajar por un trato justo?

¿A qué quiero llegar?

Cotejando números, si tan solo al mes deja de producir el país $95,712 pesos por todas las mujeres desaparecidas, por el 9M donde habrán paro de labores en mujeres donde se paralizarán 28 mil 904 millones 670 mil pesos totalmente haciéndonos pasar como desaparecidas, sin consumir absolutamente nada, ni produciendo. ¿Tendrá verdaderamente el impacto económico que se pretende en el país?

Según datos del Coneval y del propio INEGI, en México existen alrededor de 10 millones de hogares que son mantenidos por mujeres. ¿realmente una mujer va a dejar de trabajar por un trato justo? Preguntando a mis conocidas, muchas no lo harán porque tienen que mantener a sus hijos, y dicen: -Comen todos los días. Otras tienen miedo a que las corran y algunas tienen que llevar a sus niños a la escuela o son maestras (tienen que dar clases a hijos de más mujeres) o tienen que sacar trabajo que nadie más va a realizar.

Muchos más dicen que son temas de conspiración contra el gobierno de AMLO, para paralizar al menos la cuestión económica dándole al talón de aquiles, al sexo más sensible pero a la vez, el más fuerte. ¿Qué no se han hecho más movimientos en otros años?

Estando o no a favor del movimiento, se me hace una manera muy inteligente de hacerse notar mediante un picón de costillas en los dineros del país. Lo que sinceramente no tolero es el bandalismo a nuestro prójimo ya sea dañando patrimonios culturales o hasta mismas personas del otro sexo por el solo hecho de estar ahí presentes. ¿No saben que hay grupos de choque que también les gusta defecar en el sistema y sobre nosotras mismas?

Violencia con violencia no acaba con ella o, ¿no recuerdas cuando te violentaron? ¿Acaso acabó con tu rabia?