Ya quisieran Meade y Anaya ser recibidos así

El tribunazo por Benito Pérez

Don Ignacio Manuel Altamirano escribía: La envidia como la ictericia se conoce en el color de los ojos y en el de la piel. Así lucen los precandidatos José Meade del Partido Revolucionario Institucional y Ricardo Anaya de la coalición Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

Lo que motiva la envidia de los precandidatos es un fenómeno presente en cada uno de los mítines del precandidato de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, los ríos de gente que lo siguen y la simpatía que despierta.

Pero no es que el morenista tenga una personalidad arrolladora o una elocuencia digna de un merolico de mercado, lo que sí tiene es la sagacidad para encausar el malestar que los mismos priistas, panistas y perredistas han provocado con sus desaciertos, voluntarios e involuntarios en sus gobiernos.

Se dice que a AMLO lo ovacionan donde quiera que llega, mientras que Meade no entusiasma ni a su mujer. Andrés Manuel se da el lujo de caminar entre multitudes, saludar de mano, abrazar, tomarse fotos; sus contrincantes no gozan de tal privilegio.

A los independientes también los corroe la envidia, la ex primera dama Margarita Zavala no tiene una opinión positiva de López Obrador en tanto que ‘El Bronco’ no pierde oportunidad para denostarlo con tanta naturalidad como cuando habla de doña Adalina Dávalos, su esposa, comparándola con su caballo.

Ni siquiera las carretilladas de dinero enviadas a las encuestadoras para crear y difundir estudios de opinión maquillados a favor de los priistas o panistas mellan en el ánimo nacional.

A López, dijera Enrique ‘Clavillazo’ Ochoa, sólo la muerte podrá detenerlo para ocupar la presidencia. El día de la elección podrá esperarse la clásica ‘caída del sistema’ que dará como ganador a cualquier otro.

Pero si esto ocurriera, el escenario político nacional sólo quedará peor de lo que ya está, la herida sería profunda en el ánimo del electorado y la pérdida de fe en las instituciones no beneficiará más que a unos cuantos que ya sabemos quienes son.