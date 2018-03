Y sin embargo: Zapatero a tus zapatos

Jordy Abraham

Las comparaciones son odiosas. Este dicho es recurrente y generalmente acertado. A las personas no nos gusta ser medidas con base a lo que otros han hecho o dejado de hacer. Lo cierto es que muchos de nosotros hemos sido formados de tal modo que somos comparados constantemente con terceros. Esto ocurre en el hogar e incluso en algunas escuelas que fomentan esta práctica.

La competitividad entre pares está presente en el rubro académico, así como en el ámbito laboral. No obstante, la experiencia nos demuestra que cada individuo consta de diferentes talentos, características y habilidades. Entonces, en vez de evaluar severamente, debemos abocarnos a detectar las fortalezas de cada persona para que estas puedan desarrollarse y ser funcionales en su área de desempeño determinada.

Así, no se trata de desechar a quienes aparentemente sean menos capaces, sino de hallar las cualidades natas con las que todos disponemos para que se tornen características de provecho. Las sociedades exitosas se construyen en torno a una sinergia positiva en la que todos sus integrantes jueguen un rol de aportación.

En consecuencia, comparar con fines de emitir un juicio o una calificación puede ser nocivo si no se realiza de forma responsable. Cada individuo contribuye con su entorno, por lo que se vuelve un complemento necesario. Eso sería lo ideal.

Dicho lo anterior, el problema surge cuando nosotros mismos somos quienes nos comparamos con los demás. El estar permanentemente al pendiente de las acciones de otros puede provocar que se pierda la concentración. Para alcanzar cualquier meta, es indispensable permanecer enfocados en los objetivos a conseguir y nunca perderlos de vista.

Debemos ocuparnos de hacer un camino propio, para lo cual emplearemos esfuerzo, tiempo y trabajo duro. El recorrido se consolida paso a paso, pero sin distracciones ni desvíos. Lidiar competencias sin sentido, únicamente trae consigo aspectos dañinos. Las rivalidades no existen para quienes tienen una auténtica convicción de lo que desean lograr con su empeño. La vanidad suele estar presente en estas situaciones en las que se elaboran falsos duelos donde no los debiera haber.

Las comparaciones pueden acarrearnos hacia un estado de tensión desgastante. El éxito no se trata de vencer sino de avanzar. La victoria no significa ser mejor que los demás, sino dar lo mejor de sí. La verdadera competencia la debemos emprender con nosotros mismos, pues ahí está el reto más difícil de librar. Crecer como seres humanos no es sencillo, ya que requiere de virtud. Ocúpate de trabajar para ser un agente de valor en la comunidad, ese es el más noble de los compromisos.