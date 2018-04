¡También vacúnalos!

Pareciera una situación con la que muchos bromeamos al platicar, pero más allá de un chiste, debería ser causa de preocupación que muchos padres de familia hacen largas y largas filas a la hora de anunciarse alguna campaña de vacunación para las MASCOTAS, y no es que no quiera a los animales, pues en realidad tengo a Vale mi perro y a Sinamo mi gatito, pero si causa algo de curiosidad porque llevamos a las mascotas puntualmente haciendo horas la fila y muchos padres no llevan a vacunar a su hijo. Y una de los contagios por no aplicarse las vacunas es por ejemplo el sarampión.

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus. Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara su uso, cada 2-3 años se registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de 2,6 millones de muertes al año.

A nivel mundial sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños, a pesar de que existe una vacuna segura y eficaz. Se calcula que en 2016 murieron 89 780 personas por esta causa, la mayoría de ellas menores de 5 años.

El sarampión es causado por un virus de la familia de los paramixovirus y normalmente se suele transmitir a través del contacto directo y del aire. El virus infecta el tracto respiratorio y se extiende al resto del organismo.

Se trata de una enfermedad humana que no afecta a los animales.

La intensificación de las actividades de vacunación ha influido de forma decisiva en la reducción de las muertes por sarampión. Se estima que entre 2000 y 2016 la vacuna contra el sarampión evitó 20,4 millones de muertes. A nivel mundial, las defunciones por sarampión han descendido un 84%, pasando de 550 100 en 20001a 89 780 en 2016.

La mejor protección contra el sarampión para los niños, es la vacuna triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis); para adolescentes y adultos la doble viral (sarampión y rubéola), según el Programa Universal de Vacunación.

Si estás seguro de que ya padeciste sarampión durante tu infancia o adolescencia, no es necesario vacunarte.