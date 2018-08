Ser Youtuber o Influencer, ¿es un trabajo?

Imagínense de pronto preguntarle a alguien: ¿a qué te dedicas?... Y que te conteste: Soy Youtuber y/o Influencer. Seguro tu primer pensamiento es que eso es todo menos un trabajo, además creo que este es otro de los temas controversiales del momento.

Hace un momento, cuando me encontraba desayunando mis ricos alimentos, llegué a un video en el que le preguntan a unos Youtubers que qué era lo más complicado de su trabajo… honestamente, mi primer pensamiento fue que no podría ser tan complicado.

Seamos honestos, qué tan complejo podría ser subir videos a YouTube, postear fotos en Facebook, Twitter e Instagram o hacer las tan famosas y de moda Instastories. Además, de pasártela viajando y conociendo lugares.

Es el trabajo soñado para muchos y me incluyo… pero una vez que dejé de lado mis prejuicios, realmente me cuestioné qué implica ser un Youtuber o Influencer en estos tiempos.

Para empezar, lo primero que se me viene a la mente, son las miles de veces que he leído cometarios de mis amigos asegurando que este trabajo no es un trabajo, pues sólo es gente que quiere fama y dinero rápido.

¿Pero realmente es así? Digo, como en la vida, seguro existe todo tipo de personas que se dediquen a esto… pero por qué el afán de criticar tanto a alguien, que al menos se ve feliz dedicándose a eso.

Imagínense tener que estar siempre conectada, realmente vivir con el teléfono pegado a la mano porque debes subir fotos, documentar tu día a día, grabar videos y estar en contacto con tus seguidores.

Pensar en la ropa, el maquillaje, el lugar al que irás, de qué hablarás en el próximo video, las grabaciones, el equipo, las reuniones de trabajo, jamás estar en tu casa y estar expuesto a constantes críticas para que te digan que lo que haces no es un trabajo.

Por un lado suena a la vida perfecta, parecería que lo tienes resuelto. Hasta que analizas y te das cuenta de que esas personas son la cara de cierta empresa y/o producto, con sólo pestañar podrían perder todo por lo que han trabajado, pues son un ejemplo a seguir.

Siempre tienen que verse bien y cuando no, recurren a las personas que los han puesto ahí… pues también se convierten en parte de ellos. Basta de negatividad, que cada quien se dedique a lo que más lo hace feliz.

En todo trabajo exisiten críticas, pero si realmente es esto a lo que quieres dedicarte... emite los comentarios, sí, aprende de ellos pero no te enganches de la gente. Si se trata de tu sueño, habrán sacrificios por hacer para alcanzar tus metas.

Al final del día, todo trabajo tiene su grado de complejidad, hace como tienen cosas buenas, existen cosas malas. Hay personas que lo hacen con dedicación y, hay quienes lo hacen por cumplir. Sin embargo, bien dicen que lo que te choca, te checa.