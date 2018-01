Mercado 28: Muy bonito pero… ¿poco visitado?

Vida, color y poesía por Valeria Ortega

Como les he estado contado últimamente en “Vida, color y poesía”, yo soy de Cuernavaca, sin embargo dediqué todo mi 2017 a conocer Quintana Roo (obviamente aún no termino), y me he percatado que hay lugares increíbles, pero poco visitados. Uno de ellos fue el Mercado 28, en donde puedes encontrar colores y variedad de artesanías.

En lo personal, a mí me encantó, pues nunca había ido, pero eso me hizo querer preguntar su opinión a mis amigos cancunenses, y lo que me dijeron no fue muy amable, ya que afirman que este lugar repleto de cosas increíbles y pasillos de colores, antes era mejor… pero ¿por qué?

Algunos cuantos dicen que en los corredores, los vendedores no te hacen caso si no estás acompañado de turistas, o sea que ¿vivimos en discriminación de mexicanos en nuestro propio país? Si no soy ‘guerita’, ¿corro el riesgo de que nadie me haga caso?

Otro de los puntos que va ligado a lo anterior, es que los precios de pronto subieron, oriundos de Cancún, comentan que de repente los comerciantes comenzaron a subir el costo de sus productos, por lo cual decidieron mejor ya no ir ni siquiera a ver, ya que les daba miedo hasta preguntar ¿cuánto cuesta?

Pero bueno, no todo es malo, también me platicaron que una de las mejores cosas es la comida, los restaurantes tienen variedad de platillos que puedes degustar, además que son muy coloridos y los precios son aceptables. Por otra parte, el ambiente es agradable ya que puedes encontrar marimba, lo cual te hará sentir en un espacio muy tradicional.

Como en todos lados, hay cosas buenas y malas pero ¡que no te cuenten!, si no conoces, ve y camina por sus pasillos y forma tu propia experiencia. Pero si ya conoces y te gusta, compártelo con la gente, para que cada vez más personas lo conozcan. En el caso de que hayas tenido una mala experiencia, también compártelo para que a nadie más le pase.



Cancún es una ciudad turística, así que se vale opinar para que los prestadores de servicios y co-merciantes puedan ofrecer la mejor calidad en sus productos y conozcan las molestias de la gen-te para que las resuelvan. Sal a dar la vuelta y comparte con tus amigos y familia tu opinión sobre lugares que sean muy bonitos... pero poco visitados.