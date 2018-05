La incongruencia de los mexicanos (Parte 1)

Pensar Duele por Julieta Moreno

¿A dónde nos va a llevar la incongruencia de los mexicanos? yo creo que a nada bueno, pero ¡ay mexicanos! con nada estamos conformes, a todo le encontramos un ‘pero’, nos burlamos de los problemas sociales y a la vez criticamos al Gobierno de ser el culpable de lo que pasa pero NO hacemos nada, NO cambiamos, queremos que todo nos lo den ‘peladito y en la boca’.

La incongruencia en los mexicanos me ha dado miles de vueltas en la cabeza y en mis rato libres he tratado de pensar como esas personas que creen que ‘cierto’ candidato presidencial es la solución casi milagro de TODO lo que pasa en el país y siento decepcionarlos amigos lectores, pero no consigo hacerlo y solo puedo decir “pensar duele” y creo que a esas personas les duele mucho pensar y analizar todo lo que pasa alrededor de ellos.

Puedes suponer que no apoyo a este señor y no lo hago, y jamás lo haré y eso no indica que sea PRIAN, simplemente mis ideales, pensamientos y lógica no apoyan a este señor que ven como ‘el salvador de México’.

¿Por qué digo eso? Me he encontrado que los mexicanos y el no saber pensar y analizar, los hacen caer en una incongruencia total, hoy muchos apoyan a ‘ya sabes quien’ porque seremos más libres, tendremos mejores cosas, habrá más libertad de expresión, igualdad, menos violencia, menos inseguridad, etc, pero no creo que eso pase JAMÁS porque aún no es presidente y todos los ‘fieles’ seguidores de ‘ya sabes quien’ hacen lo mismo que él, NO ACEPTAR la opinión de los demás, criticar, insultar, tratar de reprimir esa libertad de expresión que piden solo porque no van con los ideales que ellos tienen y no se dan cuenta que caen en una gran incongruencia, piden algo que no dan, no quieren ser reprimidos pero ellos si reprimen, tachan a los gobernantes de corruptos por estar en el PRI o PAN pero si éstos se van a MORENA son santos y no hicieron nada malo, esto para mi no es más que una burla que todos permiten, ¿eso es lo que queremos? ¿que sigan jugando con nosotros? ¡Ay mexicanos!

Siempre han criticado que no hay candidatos con suficiente preparación para el puesto, hoy hay uno con preparación y un amplio currículum; se molestan porque no hay oportunidades para jóvenes, hay un candidato joven con experiencia y buena preparación... y nos los quieren porque #Corruptos, quieren modernizar al país, alguien con visión pero apoyan a alguien con ideas de la antigua política, que ha vivido todo este tiempo de nosotros y no ha hecho nada por ser un líder real, alguien que es cero tolerante y carente de valores y TODOS lo apoyan... ¿qué quieren entonces?

¡Ay mexicano! Cuanta incongruencia hay en lo que haces, dices y piensas, muchos critican al Gobierno, dicen que no ha hecho nada bueno para el país, pero ellos, nosotros, los mexicanos ¿qué han hecho por México todo este tiempo? eso estimado lector es lo que explicaré en la segunda parte de esta columna, que espero te sirva para analizar un poco más sobre lo que hacemos los mexicanos.