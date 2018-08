El consejo de la abuela tierra: El crimen de ayudar

Los perros de la calle siguen inspirado versos que destacan su ánimo de libertad, al igual que el viento vagan por nuestras calles sin horario para dormir y esperando la bondad de la gente que les ofrece agua y alimento. Ellos son siempre dueños del nombre que queramos ponerles como “mudo”, “barbas”, “firu” o … como sea que les llamemos, eso no les cambia el hecho de ser callejeros.

Alimentarlos sólo agrava el problema porque contribuimos a su multiplicación sin asegurarles una existencia siempre agradable, situación que motiva a los vecinos a llamar a la perrera o al albergue de perros, siendo éste último el que se considera de más prudencia, albergues administrados desde la sociedad civil a los que la comuni­dad termina exigiéndoles como si fueran entidades gubernamentales que gozaran de presupuestos y personal. Y cuando tocamos el sen­sible indicador de la eficiencia permítame decir que es en este punto donde inicia el debate de un tema tan incómodo para la sociedad y las autoridades que es mejor guardar silencio. Tan sencillo como pregun­tarnos ¿dónde colocar a tantos de esos seres sin hogar? Ahora imagine el trabajo que implica atenderlos a todos juntos: alimentarlos, bañar­los, las vacunas, el paseo, bueno aunque éste último creo que es sólo para los afortunados. Una tarea titánica para quienes deciden dirigir o ser voluntarios en este tipo de organizaciones. Es bien sabido que en esta labor nunca se dan abasto por lo que una dura decisión se toma llegado el límite de tiempo para la adopción, se invoca a una “buena muerte” en la que aquel ser que recorría con pericia las transitadas calles moviendo la cola al saludarnos, cierra por última vez sus ojos junto con la esperanza de quienes lo cuidaron durante las últimas se­manas, porque hay que ser claros, no es posible tenerlos en resguardo por tanto tiempo.

La eutanasia tema de discusión para ser aplicada en seres humanos pero recurso utilizado para los demás animales. Y no niego que en casos extremos es la opción menos dolorosa pero en este sector las reglas de su aplicación son poco claras. ¿Quién regula que las decisiones que respaldan la acción de apagar una vida estén sustentadas en razones honestas para minimizar el sufrimiento de la víctima y no justifica la irresponsabilidad de un dueño? Y es que no podemos juzgar a simple vista. En una ocasión tuve oportunidad de convivir y entender más de cerca la situación que en­frentan aquellos avezados que rescatan a los perrunos sin recibir remuneración alguna, de ellos resumo la determinación para hacerlo.

Un consejo de la abuela Tierra es saber mantener el balance en nuestras acciones, a veces la rutina hace que olvidemos el sentido de ayudar, deshumanizando las decisiones que se toman sobre otra vida que no nos per­tenece dando origen a un crimen silencioso.

Nuestras mascotas son seres vivos al igual que nosotros tan sólo mire a través de sus ojos y notará la inocencia de su existencia. Una vida no puede ser desechada a la ligera, mi abuela siempre me ha dicho “tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata”.