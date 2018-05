El Trasfondo de la amnistía ¿Lo conoces bien?

Al hablar de la amnistía en una forma de interpretación popular lo primero en la mente de las personas es el perdón de la pena a delincuentes, pero ¿qué ocurre con las personas que son obligadas a participar en un acto delictivo?

Se ha creado un tipo de confusión acerca de qué es la amnistía y en dónde nos situaría si ésta se utilizara como recurso en nuestro país.

Sabemos que, así como la mentira, es mentira sin importar el grado de gravedad, el delito es delito sin importar lo mismo, sin embargo, existen penas que califican a éste, pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en la situación de delinquir en un grado mínimo del daño? No nos gustaría aceptar esa pena, como hay casos de personas que se dedican a recolectar amapola bajo amenaza hacia de algún cartel hacia su familia ó por la lesión que hace alguna persona basándose en abusar del desconocimiento o impericia de otro individuo, éste con tal de adquirir alimento básico del que carece, lo hace y cuando es detenido tiene que asumir las consecuencias que le corresponderían a aquél que los obligó o en su defecto del que los chantajeó.

En casos como delinquir por extrema necesidad debido a que el individuo se encuentre bajo amenaza, o que el delito sea por lesión de alguien que conozca hacia alguien que carezca de ese conocimiento sería una buena forma de aplicar la amnistía, ya que quien hizo el daño tendría una razón muy bien fundamentada por la cual lo realizó, sin embargo, esta amnistía si se aplicara debería ser bajo variadas opiniones de expertos en el tema, ya que si se hace mal uso de ella podríamos generar un caos.

Existe un apartado para la amnistía en el Capítulo ll del Código Penal Federal en su artículo 92 donde nos menciona que: “La amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño, en los términos de la ley que se dictare concediéndola, y si no se expresaren, se entenderá que la acción penal y las sanciones impuestas se extinguen con todos sus efectos, con relación a todos los responsables del delito”

Sabemos que la Ley nos ofrece vías como ésta para poder dejar al criterio de quien realiza las interpretaciones judiciales, en todo caso, a los jueces, las alternativas más viables dependiendo el caso que corresponda.

Por lo que es importante interpretar de mejor manera la norma, ya que con el conocimiento popular no basta, informémonos para no cometer los mismos errores, entendamos de la manera más adecuada y no juzguemos sin visualizar todo el panorama, hagamos mentes brillantes, no mentes comunes.