Al cliente, ¿lo que pida?

Cuántas veces hemos escuchado la expresión: Al cliente lo que pida. Misma que podría ir de la mano con “El cliente siempre tiene la razón”, cuando alguien tiene un negocio, se supone que debería regirse por dichos enunciados, ¿verdad?

Sin embargo, qué pasa si lo que el cliente nos pide no es visto de manera correcta desde un punto moral, ético, profesional, etc., etc., etc… ¿Te das el lujo de negarle el servicio o aunque vaya en contra de tus ideales, lo realizas?

Recorriendo las redes sociales, llegué a un tweet que podría abrir un eterno debate entre uno de los temas que más amo: los deportes. Un tema que tiene de todo, tantas historias por contar… donde el trabajo nunca se acaba.

Alejandro Orvañanos, periodista deportivo de Marca Claro, escribió lo siguiente: “Leo a mucha gente molesta con el periodismo deportivo en México. (Programas de polémica, notas amarillistas, chismes) pero siguen consumiéndolo. A medida de que eso no genere rating, seguro el modelo puede cambiar.”

Ese eterno debate en si la gente necesita saber cuánto gana un atleta, con quién y dónde gasta su dinero, cómo es su casa, si tiene pareja qué hace esta. Hacer nota de todo lo que ocurre de manera extra cancha.

Lo cierto es, que hay tanta verdad en el tweet citado líneas antes, pues estas notas no serían tendencia, si a la gente no le gustara el morbo. Aunque todos hemos caído, en alguna ocasión, en estas notas… ¿Aportó algo que cambiara tu vida?

Ojo, hay notas de la vida de los atletas que sí valen la pena conocer, como lo que hizo para llegar a donde está… esas son las notas que cambian mi mundo. Donde me inspiro con los hechos de un atleta que puede inspirar a miles de personas a hacer el deporte.

De manera triste debo confesar que aunque siempre pongo como prioridad lo que merece ser nota, estas son las que menos eco tienen en redes sociales. ¿Entonces quién cae en el error?, ¿el medio de comunicación o el que decide una nota morbosa?

Peor aún, esto no aplica sólo en el tema deportivo, sino en todos los rubros. Claro está, en algunos más que otros. ¿Será que elegimos estos temas porque siempre queremos ver el lado malo de las cosas o porque aportan algo para nuestra vida?

Vaya que da dolor de cabeza cada día encontrar notas y programas que en lugar de aportar algo, se la pasen criticando, atacando, etc. A veces se ventilan situaciones tan personales, que ya quisiera ver cómo actuarían si se hablara así de nosotros o de nuestra familia.

Además, se escudan diciendo que “es la vida que eligieron, estar en el ojo publico y estar expuestos a críticas”. Ojalá entendiéramos que es todo lo contrario, los deportistas son personas que decidieron seguir su sueño, que se hable de su rendimiento, no de su vida personal… lo importante aquí es: ¿de qué lado de la cancha quieres estar?