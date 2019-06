Se equivocó Sheimbaum; nombró a jefe policiaco ligado a 43 desaparecidos de Ayotzinapa

No cabe duda que la gobernadora de la CDMX, Claudia Sheinbaum está mal asesorada y desesperada por acallar las voces críticas ante su ineficacia para brindar seguridad a los habitantes de la capital del país, sostuvieron padres y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, asi como en su momento legisladores ciudadanos.

Y es que Omar García Harfuch, hijo de Javier García Paniagua ex director de la Dirección Federal de Seguridad, que tanto repudiaron los líderes de izquierda durante décadas, todo indica está más que involucrado en este caso de triste memoria.

Ahora que salió a la luz la tortura perpetrada por el ex jefe policiaco de la agencia de Investigación Criminal comisionado en Guerrero, Carlos Gómez Arrieta, a un detenido de los responsables de la desaparición forzada de los normalistas, lo que lo motivó a renunciar a su cargo de Subsecretario de Seguridad en Michoacán, todo apunta a Omar García, como si no cómplice, si responsable de encubrimiento y en caso de no conocer de este asunto – lo cual resultará inverosímil, sale a flote su incompetencia.