Latente atentado contra Evo Morales en México por ricos yacimientos de litio

Ricos yacimientos de Litio motivo del Golpe de Estado contra Evo morales. Conservadores con respaldo de la CIA, entregaron ya 4 billones de dólares de ese mineral al año a empresas estadounidenses, trascendió en círculos políticos.

Mientras México le da cobijo “de lujo” al ex presidente depuesto Evo Morales, sale a relucir que su nutrida guardia formada por ex elementos del Estado Mayor Presidencial, no es gratuita, sino que es motivada por la posibilidad de un atentado en su contra, debido a que la verdadera razón de que ocurrió dicho “Golpe de Estado”, fue la gran riqueza minera del país andino.