Familiares 43 desaparecidos de Ayotzinapa exigen cese jefe policiaco CDMX

No cabe duda que Claudia Sheinbaum hace caso omiso de lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador con este errático nombramiento.

Tal y como lo adelantó La VerdadNoticias, antes que ningún otro medio, desde junio cuando fue nombrado Omar García Harfuch como director de la Policía de Investigación en la Fiscalía General de la CDMX, la gobernadora de la CDMX, Claudia Sheimbaum, se equivocó, porque dicho jefe policiaco de acuerdo a los padres de los 43 desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace cinco años de la Normal de Ayotzinapa, está vinculado a estos lamentables hechos.

La titular del gobierno CDMX, se rie de las demandas de los padres de los 43 desaparidos de Ayotzinapa.

En ese entonces sostuvieron García Harfuch, era el responsable de la Policía Federal en Guerrero, exactamente cuando ocurrió la desaparición forzada de los estudiantes normalistas.

Y es que Omar García Harfuch, hijo de Javier García Paniagua ex director de la Dirección Federal de Seguridad y nieto del general Marcelino García Barragán- símbolos de lo que los líderes de izquierda tanto repudiaron-, independientemente de sus orígenes, no ha cumplido con lo que marca la ley y mucho menos con los principios básicos de Morena: No mentir, no robar y sobre todo no traicionar al pueblo, tal y como lo reiteró el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador durante su campaña política y ahora a casi un año de su gestión.

Hace cuatro meses salió a la luz la tortura perpetrada por el ex jefe policiaco de la agencia de Investigación Criminal comisionado en Guerrero, Carlos Gómez Arrieta, a un detenido (Carlos Canto Salgado), de los responsables de la desaparición forzada de los normalistas, lo que lo motivó a renunciar a su cargo de Subsecretario de Seguridad en Michoacán y que apenas la semana pasada fuera liberado el torturado.

Efectivamente, este torturado ya salió libre y todo apunta a Omar García, quién si no fue cómplice, sí responsable de encubrimiento y en caso de no conocer de este asunto de la aplicación de torturas– lo cual resultará inverosímil-, sale a flote su incompetencia.

Como se sabe, en junio el gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que Omar García Harfuch dejó la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la extinta por corrupta PGR, cargo que ocupó desde noviembre de 2016, para llegar a la Dirección de la Policía de Investigación, sin embargo no aclaró que en esa dependencia fue despedido días antes por dejar en el abandono miles de carpetas de investigación, así como otras pesquisas por negligencia o incompetencia.

Asimismo, cabe destacar que García Harfuch, fue Coordinador Estatal de la Policía Federal desde 2012 hasta octubre 2014 en Guerrero, en el tiempo donde más creció la delincuencia y sucedieron los hechos trágicos de los estudiantes normalistas, hechos que ocurrieron el 26 y 27 de septiembre de ese fatal año de 2014.

Autoridades federales deben intervenir

Por tanto Claudia Sheimbaum, de acuerdo a los padres de familia, debe explicar su nombramiento, pues como se precisó su nombre está vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, justo es decir que también las actuales autoridades federales deben explicar el por qué permitieron ese nombramiento, especialmente el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien está más empapado de esta masacre y desaparición forzada.

Conforme a la “Verdad Histórica”, del ex procurador Jesús Murillo Karam- que ya resultó una falacia-, la desaparición de los estudiantes es atribuida al grupo delictivo “Guerreros Unidos” cuyo dirigente Sidronio Casarrubias, cuando se le detuvo, entre sus pertenencias se localizó una libreta negra que en el directorio aparecía el nombre de Omar García Harfuch y su número telefónico como uno de sus contactos.

Cabe resaltar que dicha libreta, de acuerdo a padres de los desaparecidos, no fue incluida en la investigación oficial ni en la indagatoria del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes a quienes se les ocultó el documento.

Así como tampoco se ofreció ninguna explicación de por qué su nombre lo tenía en el directorio del líder de Guerreros Unidos.

Por si fuera poco Omar García tampoco ha dado una explicación en casi 5 años del por qué ese personaje tenía su número telefónico, siendo que los policías son muy cautos en ese sentido.

Oídos sordos de autoridades

Carmelita Cruz Mendoza, madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, uno de los jóvenes desaparecidos, es quien se hace múltiples conjeturas sin respuesta, lo mismo que otros padres de familia y familiares de los estudiantes desaparecidos.

Ellos exigen que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso investigue al recién nombrado secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Hamid García Harfuch, por su relación con la indagatoria.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas, reiteró que no se debe proteger a los funcionarios involucrados en el caso, sino investigarlos para deslindar responsabilidades y en su caso asumir las consecuencias.

"Sabemos que como funcionarios buscan algunas formas de protegerse, pero eso no va a impedir que si tiene algo que ver ese señor con lo que sucedió en Iguala, responda.

"Que la misma comisión y el grupo de expertos que está realizando la investigación, así como han llamado a otros funcionarios a declarar y se ha abierto una investigación sobre de ellos que también lo haga con este señor y si tiene alguna responsabilidad tiene que pagar igual que todos", aseveró De la Cruz.

Investigado por Estados Unidos

De acuerdo a un cable de WikiLeaks indicó que el 9 de diciembre de 2009, la Embajada de Estados Unidos en México, solicitó a las autoridades mexicanas investigar a 12 agentes federales mexicanos entre ellos García Harfuch, entonces oficial de la Policía Federal en Morelos, por presuntas labores delincuenciales o al menos irregulares.

Dos años después, García Harfuch fue nombrado al frente de la AIC, en sustitución de Tomás Zerón de Lucio, quien fue designado como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

Padres de los 43 desaparecidos durante cinco años han pugnado por conocer el paradero de sus hijos, sin embargo tanto autoridades federales como ahora de la CDMX, todo indica que protegen a quienes saben donde están.

Es intocable pese a lo dicho por AMLO

Dicho funcionario quien fue jefe de García Harfuch, pese a que se le señaló por la Visitaduría de la PGR como presunto responsable de alterar y distorsionar pruebas del caso, jamás fue investigado a pesar de ser señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de realizar diligencias que no fueron incluidas en el expediente del caso Ayotzinapa, todo indica de acuerdo a los padres de los desaparecidos que al igual que otros ex funcionarios de la extinta PGR, es intocable y ahora hasta el mismo gobierno de la 4a. Transformación lo protege.

García Harfuch es señalado por personajes como el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el ex fiscal de Guerrero Iñaki Blanco como uno de los representantes federales que formaban parte del Grupo de Coordinación Guerrero y que supieron de la operación de los cárteles y de su presunta colusión con autoridades municipales.

Por eso, el nombramiento de García Harfuch, deja mucho que desear, por más que bajo su mérito detuvieron a líderes de los carteles de Tepito, ya que desde su nombramiento en 2016 como titular de la Agencia de Investigación Criminal, estos delincuentes hicieron y deshicieron, lo que deja más dudas que respuestas.