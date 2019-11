En la mira de AMLO tiendas de autoservicio como Walt Mart por explotar ancianos

El primer mandatario AMLO resaltó que no debe existir explotación laboral.

El primer mandatario de la nación, Andrés Manuel López Obrador informó que ante denuncias por explotación laboral la secretaría del Trabajo tiene que intervenir para obligar a las tiendas de autoservicio para que les paguen un salario mínimo a las personas de la tercera edad.

Después de reiterar que durante este año se entregan a 8.5 millones de adultos mayores dos mil 550 pesos cada dos meses, ya que dijo: “la pensión a adultos mayores es universal, es para todos, para adultos mayores pobres y ricos, porque es una recompensa al adulto mayor por su trabajo, por lo que ha aportado al desarrollo del país; aunque tengan recursos económicos tienen ese derecho y es para todos. Esto incluye a jubilados a pensionados del ISSSTE, del Seguro (IMSS), a todos, ocho millones o un poco más de adultos mayores que están recibiendo ya este apoyo”, recalcó.

En su conferencia matutina expuso que “aprovecho para decirles a los adultos mayores que tienen esta pensión que va a ir aumentando de acuerdo a la inflación, o sea, que ya va a ser un poco más el año próximo, ya no los dos mil 550 bimestrales, sino va a aumentar de acuerdo a la inflación. Es algo que estamos ahora gestionando para el nuevo presupuesto del 2020”.

Se debe de presentar una denuncia por no pagar un derecho justo… digo, por no pagar un salario justo y que no se den las prestaciones, expuso.

Eso lo pueden hacer, recomendó, incluso hasta la Secretaría del Trabajo puede intervenir. Seguramente te van a buscar de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde.

Derecho a un salario digno

“Tiene que intervenir la Secretaría del Trabajo, va a intervenir la Secretaría del Trabajo, pero lo más importante de todo es que ya se hizo, a denuncia aquí, ya se sabe puede existir, para no sentenciar a priori, esta gran injusticia en contra de adultos mayores, de parte de Wal-Mart. Ya va a intervenir la Secretaría del Trabajo porque todos los seres humanos tienen derecho y el derecho a un salario justo, es un derecho consagrado en la Constitución.

Resaltó: “además ayer, antier, hablamos del código de ética de las empresas. Wal-Mart creo que pertenece o debe de estar en esta agrupación de Estados Unidos que suscribió el código de ética al que hemos hecho referencia, en donde se les pide a los empresarios que no sólo tengan como objetivo la utilidad, la ganancia, sino que se les dé una atención justa a sus trabajadores.

Además adelantó que el próximo lunes “quiero presentar ese código aquí, porque también se habla del cuidado del medio ambiente. Es un código de ética para el sector empresarial en Estados Unidos y la agrupación que define esta nueva norma de comportamiento puede estar en ella, puede estar afiliada Wal-Mart. Entonces, vamos a verlo”.

Vamos a ver esto, porque yo estoy seguro, o sea, que sin necesidad de denuncia, aunque puede proceder, nos están escuchando los directivos de Wal-Mart y a lo mejor de esta forma se hace justicia resaltó, después de aclarar que la denuncia contra Graco Ramírez para beneficiar a esta trasnacional hace una década es otro asunto (Ariel Velázquez).