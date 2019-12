En Guanajuato"la vida no vale nada",en 2019 ya suman 3 mil 211 ejecuciones

El mandatario estatal de Guanajuato, Diego Sihue Rodríguez Vallejo, mientras continúa con su actitud de rebeldía e indiferencia, siguen creciendo los delitos en el territorio de “gobierna”, por lo que actualmente tiene el nada honroso primer lugar en homicidios dolosos.

Y mientras sigue en su enfrentamiento contra el titular de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, del que incluso adelantó que ya se va, continúan los crímenes en la tierra del desaparecido canto autor José Alfredo Jiménez, quien en una de su canción "Camino de Guanajuato" inmortalizó la frase “la vida no vale nada”.

En el último reporte que difundió el mismo Durazo Montaño, sobre los crímenes en el país se tiene que desde que inició este año, en Guanajuato van 3,211; seguido de Baja California, Estado de México y Guerrero. En contraste los que tienen menos casos son Yucatán y Campeche.

No asistirá a reuniones Seguridad

En tanto el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, al responder a los señalamientos del secretario de Seguridad Ciudadana, Durazo, quien evidenció su ausencia en las mesas de seguridad, expuso que definitivamente no asistirá.

Según las autoridades federales, el mandatario guanajuatense sólo ha acudido en tres ocasiones a las mesas de trabajo, sin embargo aclaró que dicha información es falsa porque jamás se ha presentado.

El gobernador recalcó que la actitud del secretario Durazo “es de desesperación, ante los cambios que, se avecinan en el gabinete federal y advirtió que seguirá sin ir”.

“Yo creo que es falsa esa información, porque aparece tres veces que ido y no he ido a ninguna, entonces son falsos los datos, no he estado en esas reuniones, ya lo había dicho públicamente y hoy lo vuelvo a repetir, porque ahí no se toman las decisiones”, recalcó.

"Pura grilla"

Diego Sinhue Rodríguez calificó de “pura grilla” y un afán de “repartir responsabilidades”, al difundir Durazo que es uno de los mandatarios estatales que menos han asistido a las mesas de seguridad que se realizan diariamente con funcionarios y corporaciones federales.

Pero luego aclarar que en realidad sólo asistió a la primera mesa, la de instalación, Rodríguez Vallejo y reiteró que “mantiene una buena relación con el gobierno federal”, y prueba de ello –insistió “es que el mismo partes 17 de este mes de diciembre, a petición suya, la Secretaría de Marina envió al estado a un grupo de 100 elementos asignados a operaciones especiales.

Este grupo operará en las zonas más violentas de Guanajuato “y en enero espero que llegue otro grupo; me da mucho gusto porque (la Marina) es una institución que siempre pedí que no me quitaran”, recalcó por último (Ariel Velázquez).