Denuncian "huachicoleo" de tres millones de pesos diarios entre líder sindical, militares y alcaldesa de Tula, Hidalgo

El combate contra el robo de combustible es permanente dijo AMLO.

Ante la denuncia de que presuntos soldados y mandos corruptos están “huachicoleando” un ducto en Tula, Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó que se va a investigar y castigar con la ley a los responsables, ya que también está inmiscuido un líder del sindicato petrolero.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional se precisó que el dirigente petrolero es de la sección 35, Alfredo Mier y Concha, además de que también presuntamente está involucrada la alcaldesa del PAN; María Antonieta Herrera Jiménez y en donde se sustrae combustible de entre 2 a 3 millones de pesos diarios.

El primer mandatario destacó que agradecía la denuncia y que se va a actuar “y vamos a actuar, y no se va a permitir que se lleven a cabo estos ilícitos”.

Resaltó que “desde hoy estoy ya ordenando que se investigue, que la Secretaría de Seguridad Pública y que Pemex haga la investigación de acuerdo al trabajo que ustedes llevaron a cabo. Y aquí mismo vamos a informar sobre los resultados”.

Resalto que “se va a presentar la denuncia formal en la Fiscalía General de la República; porque sí, el propósito es acabar con la corrupción, en este caso que no haya huachicol, es decir, que no hay robo de combustible, todavía sigue habiendo, no hemos podido erradicarlo por completo, hemos reducido bastante el volumen de robo, ya no es como antes, pero todavía nos falta”.

Dijo al verificar el robo de hace un par de días que: “cuatro mil barriles se robaron ayer, es este, antier, el 2, ni respetaron el día 2. Pero miren cómo estábamos allá. Vamos a seguir con esto.

“Y lo mismo nos está pasando con el gas. Ayer hubo hasta una explosión en una toma clandestina de gas y hace poco unos transportistas vinieron con una lona diciendo: ‘Baje el precio de la gasolina o deje el huachicol’. Con todo respeto, sinvergüenzas, imagínense”, expuso.

En este contexto el primer mandatario acotó: “Tenemos que transformar al país y ya va avanzándose, falta todavía. Por eso la desesperación también, porque imagínense si avanzamos más, ya prácticamente no van a poder en el futuro. Aún -toco madera-, si regresaran, ¿cómo le harían, si estamos estableciendo las bases sólidas, anclando bien los pilotes para la construcción del México nuevo?, ¿cómo le van a hacer? Ya eso ya se acabó”, concluyó sobre el tema.