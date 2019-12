Crece escándalo por robo de artesanías a indígenas por funcionarios CDMX, junto a oficinas de Sheinbaum en Zócalo

Los principios básicos de la 4a. Transformación de no robar, no engañar y no traicionar, no solo quedaron en evidencia en Argentina con el embajador Ricardo Valero, sino también en la capital del país, donde funcionarios afines a Claudia Sheinbaum de manera prepotente y con protección policiaca roban la mercancía de los indígenas que se manifiestan frente a las oficinas del gobierno de la CDMX en pleno Zócalo de la capital.