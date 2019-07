Calderón y "grupos de interés" atrás de protestas de Policía Federal

Alfonso Durazo, reveló que existen "grupos de interés" externos que intervienen en protestas de la Policía Federal.

“Grupos de inteés” atrás de protestas en la Policía Federal: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Alfonso Durazo Montaño, informó que los elementos de la Policía Federal (PF) que protestan por segundo día por la forma en la que serán incorporados a la Guardia Nacional solicitaron que fuese el ex presidente Felipe Calderón su representante sindical.

El funcionario en conferencia de prensa destacó que esta petición es una prueba de que "grupos de interés" externos, que estaban incrustados en la PF, están detrás de estas manifestaciones, al tiempo de reiterar que no habrá margen para poder incorporarse a la Guardia Nacional por parte de estos elementos y recalcar que quienes no puedan o no quieran, no serán despedidos, ya que hay otras dependencias donde se pueden trasladar.

"No es casual que uno de los propios representantes de la Policía Federal solicitara que el ex presidente Felipe Calderón fuera su represente sindical", dijo en conferencia de prensa.

El funcionario destacó que "los críticos del Gobierno" aprovechan este escenario, como se comprueba con el seguimiento de los medios de comunicación que han "favorecido una incorrecta cobertura de estas manifestaciones".

Durazo confirmó la declaración hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que los dirigentes de las protestas no pertenecen a la Policía Federal y aseguró que uno de ellos estuvo preso por secuestro.

Policía Federal echada a perder

Sobre las declaraciones de políticos a los que llamó mas bien el presidente como “traficantes de influencias”, respecto de la Guardia Nacional y la desaparición de la Policía Federal, Durazo mencionó que la corporación fue abandonada durante más de una década, por lo que se encuentra contaminada.

“Para todos aquellos que defienden ahora y se rasgan las vestiduras como defensores de la Policía Federal, quiero recordarles que esta institución, aun cuando cuenta en sus filas con elementos valiosos, fue abandonada, lamentable e históricamente abandonada por distintos gobiernos que nos precedieron”, enfatizó.

Además, hizo hincapié en las acciones de la administración del ex mandatario Calderón respecto de sacar al Ejército de los cuarteles.

“En vano, hace 12 años, el entonces Gobierno de la República tomó la decisión de sacar al Ejército y sacarlo junto con la Marina a las calles para contener el crimen organizado, ante la debilidad de las policías municipales y la insuficiencia de la Policía Federal en aquel entonces.

La justificación para sacar al Ejército fue esa , añadió, y se dijo de la misma forma que se darían 10 años para el fortalecimiento tanto de federales como municipales; pero ambas instancias fueron lamentablemente abandonadas por esos gobiernos, uno de cuyos presidente se rasga ahora las vestiduras para defender a la Policía f¿Federal cuando pudo hacerlo siendo presidente de la República”, reiteró.

"No podemos caer en el 'jueguito' de quienes intentan provocarnos y señalarnos como quienes abandonaron a la Policía Federal", reiteró.

Informó que la SS y PC presentará denuncias para que la Secretaría de la Función Pública indague a las empresas que se beneficiaron de la compra de bienes y servicios- como es gasolina que no se ocupa pero si se cobra- y que de esa indagatoria y una denuncia penal que se presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) saldrán los nombres de quienes han promovido la acciones de inconformidad de los elementos de la Policía Federal.

Destacó que entre los instigadores de la protesta hay beneficiarios de contratos con la Policía Federal.

Expuso que por ejemplo Ignacio Benavente Torres, quien se presentó como integrante de una organización civil de derechos humanos, y apoyados de las acciones de los agentes, estuvo en prisión por el delito de secuestro.