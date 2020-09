Walter Mercado: Horóscopos de hoy 03 de septiembre

Walter Mercado: Horóscopos de hoy así sera este 03 de septiembre

Entérate de lo que te depara el destino este 03 de septiembre de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Tu determinación y la fe que tengas en ti mismo te llevarán a conseguir lo que deseas. Tus ideas son excelentes, tus talentos se intensifican y tu deseo de empezar algo nuevo te motiva. Encontrarás problemas en tu camino, pero esto no te desviará de la meta que te has trazado.

Números de suerte: 9, 1, 37.

TAURO

Hoy será uno de esos días en que te será difícil decir que no cuando te pregunten por dinero o cosas materiales. No dejes que te chantajeen con sus problemas y se aprovechen de tu bondadoso corazón. Ayúdalos con tus consejos, pero no les resuelvas todos sus problemas.

Números de suerte: 6, 16, 30.

GÉMINIS

Lo que mantienes en tu subconsciente, lo que no quieres enfrentar, sale a flote para que puedas corregir y sacar estas espinas que tanto te molestan. Te sentirás renovado, sanado y asumirás una nueva actitud frente a la vida. Confronta tus miedos, inseguridades y te convertirás en un ser estable y feliz.

Números de suerte: 3, 31, 4.

CÁNCER

La energía planetaria te favorece a la hora de exponer tus ideas y tus emociones. Pon de tu parte y verás que aquello que comuniques con dulzura, sin alterarte surgirá el efecto deseado. A ti no te gusta pasar el tiempo libre solo, así que modera tu carácter un poco y disfruta de buena compañía.

Números de suerte: 38, 11, 10.

LEO

Mantente flexible ante la vida y ganarás en sabiduría, Leo. No le tengas miedo el afrontar nuevas responsabilidades. Todo lo que te ocurrió en el pasado no existe ya. El momento tuyo es este, en el aquí y el ahora. Continúa adelante con aquello que tienes en mente realizar.

Números de suerte: 18, 10, 2.

VIRGO

Hoy estarás algo inquieto y nada que te digan o te propongan será de tu satisfacción. Es importante aclarar tus ideas, afrontar la realidad del momento. Siempre encontrarás respuestas satisfactorias a tus necesidades si aprendes a negociar, a dar un poquito y exigir menos.

Números de suerte: 13, 7, 23.

LIBRA

Tu percepción de la realidad se puede distorsionar o estar equivocada. No es el mejor momento para envolverte en decisiones que podrían cambiar tu vida drásticamente. Te llegará información y orientación de diferentes fuentes. Tú tienes el poder de dirigir tu vida correctamente.

Números de suerte: 28, 15, 32.

ESCORPIÓN

Mantente fiel a lo decidido por ti. Los acontecimientos que han venido sucediendo en tu vida no se identifican con tus planes futuros. Sigue adelante con lo ya planificado, no abandones tu ruta. Sé constante, concéntrate en lo que estás haciendo y verás que el que persevera triunfa.

Números de suerte: 12, 9, 7.

SAGITARIO

Todo lo que hagas, lo querrás hacer en grande. Tu deseo de impresionar a los demás provocará en algunas personas respuestas muy diferentes a las que tú esperas. No te desanimes, solo tienes que balancear tus energías. No trates de imponerte, si no de informar o aconsejar.

Números de suerte: 3, 14, 47.

CAPRICORNIO

Que nada te tome por sorpresa y prepárate para enfrentar lo inesperado. Nuevas oportunidades traen consigo nuevas responsabilidades. Está de tu parte asegurarte de que tu respuesta sea realista ante tus obligaciones de familia o pareja. Tus ideas serán fuente de inspiración.

Números de suerte: 25, 13, 8.

ACUARIO

Que nada te afecte, que nada te derrumbe. Ante muchas preocupaciones, tensiones y obligaciones se impone que tomes una actitud de espectador. Solo estás viendo y escuchando lo que pasa a tu alrededor, creando una barrera invisible para que nada te saque de tu centro.

Números de suerte: 12, 5, 23.

PISCIS

Tu sentido de la justicia te llevará a ofrecer el consejo adecuado. Harás buen uso de tu sentido común. Te será muy difícil quedarte callado cuando te enfrentes con algo que no te parece correcto. Infórmate bien de lo que está pasando antes de emitir tu opinión sobre el asunto.

Números de suerte: 22, 21, 4.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald