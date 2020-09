Walter Mercado: Horóscopos de hoy 01 de septiembre

Walter Mercado, así será tu horóscopos de hoy 01 de septiembre

Entérate de lo que te depara el destino este 01 de septiembre de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Tu actitud mental tiene que ver con tu éxito o fracaso en la vida. Si te pones negativo o deprimido, estarás alejando la buena suerte. Piensa diariamente que eres vencedor, que has triunfado donde otros han fracasado. Espera lo mejor, sé agradecido y el universo te recompensará positivamente.

Números de suerte: 31, 7, 46.

TAURO

Clarifica objetivos. Sé realista en metas y deseos. Sigue inventando, creando, haciendo. No hables más y actúa. Cambia tu imagen y tu ambiente. Lo misterioso ronda tu vida. Energías sanativas te llegan de lo desconocido, para que puedas sentir mejoría en eso que te está afectando la salud.

Números de suerte: 18, 8, 20.

GÉMINIS

Cuida tus palabras, tus expresiones y todo lo que tenga que ver con comunicación. Antes de expresar algo que no te agrada, escríbelo y léelo varias veces antes de comunicárselo a esa persona. Procura meditar para que puedas poner en orden tus pensamientos. Se impone el control.

Números de suerte: 2, 46, 17.

CÁNCER

Ganancias y gastos se tornan totalmente impredecibles. Serás ahora muy dadivoso con quien te brinde seguridad, confianza y con quien tengas buena química o conexión instantánea. Descarta todo aquello que te provoque dudas. Confía en tu intuición en especial al momento de hacer negocios.

Números de suerte: 36, 20, 14.

LEO

Sentirás un deseo enorme de que todo asunto sentimental en tu vida se defina o progrese. Tus acciones serán apreciadas y valoradas por aquellos que son importantes para ti. Llegarás a acuerdos justos que satisfagan las necesidades o las inquietudes de la pareja.

Números de suerte: 17, 9, 22.

VIRGO

El débil e inseguro virgoniano murió y ha nacido un ser lleno de fe en sí mismo. Te sientes ahora valiente, fuerte y seguro para enfrentar lo que el Cosmos tiene para ti. Se acabaron los juegos de dominio y sometimiento. Te sentirás más libre para hacer y decidir lo que antes te atemorizaba.

Números de suerte: 3, 26, 15.

LIBRA

Despiertas a nuevas realidades. No regalarás lo mejor que hay en ti a quien nada agradece. Vuelves a tu centro, te recoges en tu propio interior y te ocuparás más de ti y de los asuntos realmente importantes en tu vida. Darás luz y cooperarás con otros pero pensando primero en ti.

Números de suerte: 7, 18, 9.

ESCORPIÓN

Las promesas de alguien muy allegado a ti podrían quedar en la nada, sembrando en tu ser la desconfianza y el desaliento. Libértate de todo lo que te deprime, incluso de tus propias dudas. Limpia tu alma y tu mente de toda negatividad. Pon mente y corazón en todo lo que realices.

Números de suerte: 50, 36, 13.

SAGITARIO

Enfrenta con valentía y determinación a alguien que tú sabes te está mintiendo. Tu intuición te dirá exactamente quién es la persona que en este momento no es tan sincera contigo como debería serlo. No le tengas miedo al enemigo ya que tu fortaleza espiritual te guía y te protege de todo mal.

Números de suerte: 38, 19, 2.

CAPRICORNIO

Se impone que, comenzando el mes, comiences un plan de reorganización para que te pongas al día en todo. De nada te servirá el tratar de evadir aquello que tarde o temprano tendrás que realizar. Aun te encuentras a tiempo para recapacitar sobre algo que dejaste de hacer.

Números de suerte: 14, 45, 16.

ACUARIO

Se exalta en ti hoy el poder de la palabra, de la comunicación asertiva. Aunque a algunos aparenten no oírte, de seguro hoy te escucharán, Acuario. Ofrece tus sabios consejos desinteresadamente. Ya que muchos de los mismos serán de sumo beneficio para otros.

Números de suerte: 12, 8, 30.

PISCIS

Buscas ahora la estabilidad económica. Continúa desarrollando tus ideas y poniendo en marcha tus objetivos. Entradas de dinero no ganado por ti llega a tus manos. Pon tu fuerza, tu vitalidad en lo que piensas. Mira hacia otros horizontes. No te estanques en lo que no funciona.

Números de suerte: 6, 33, 41.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald