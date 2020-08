Walter Mercado: Horóscopos de hoy 29 de agosto

Walter Mercado, así será el horóscopos de hoy 29 de agosto

Entérate de lo que te depara el destino este 29 de agosto de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Rompe con dependencias emocionales que no te hacen nada bien. Tómate un descanso de las preocupaciones y separa tiempo para divertirte. Evita explotar por cosas que no tienen importancia en la vida. Busca la razón del problema y resuélvelo antes de que siga creciendo en proporción.

Números de suerte: 1, 25, 28.

TAURO

Un encuentro con alguien de tu pasado te liberará de una duda que hace tiempo venías alimentando. Descubre en cada momento ese encanto especial que cada persona encierra. Admite tus faltas y ten el valor de corregirlas. Enfréntate sin temor alguno a la verdad y la misma será tu aliada.

Números de suerte: 35, 13, 7.

GÉMINIS

Tu palabra tendrá ahora poder, magia. Se acercan grandes oportunidades para viajar, ganar más dinero o encontrar la pareja perfecta. Los amigos serán ahora puentes para logros mayores en el aspecto personal y profesional. Pide ayuda, muévete, no le temas a nada ni a nadie.

Números de suerte: 25, 10, 8.

CÁNCER

Tu estrella de la buena suerte te ilumina. Tu manera de ver las cosas ha cambiado porque has madurado y te sientes muy seguro de ti mismo. Experimentarás una transformación muy positiva en tu persona. Te encontrarás muy comunicativo, sumamente expresivo y amistoso.

Números de suerte: 6, 32, 19.

LEO

Te levantas sobre desengaños, decepciones y derrotas. Se suavizan asperezas sentimentales y la paz vuelve a reinar en tu vida amorosa. Desarrolla tolerancia y verás a las otras personas desde otro punto de vista. Ese proyecto que deseas realizar tomará más tiempo del estipulado por ti.

Números de suerte: 10, 3, 15.

VIRGO

Las estrellas exaltan tu mente superior y te llevan a una nueva filosofía de vida. Oportunidades te abren nuevos horizontes en lo profesional. Lo aparentemente olvidado regresa para que ahora lo enfrentes y decidas lo que es correcto para ti. Estarás extremadamente pasional.

Números de suerte: 4, 12, 19.

LIBRA

Sentirás la necesidad de cambiar algo que te impide progresar como tú deseas. Busca el consejo de una vieja amistad. Préstale más atención a tu imagen pública, tu trabajo, tu profesión. Una persona a la que hace tiempo conociste, te busca para establecer lazos sentimentales muy fuertes.

Números de suerte: 36, 22, 9.

ESCORPIÓN

Estarás más claro espiritualmente para orientarte sobre todo aquello que te brinde paz. Nada podrá perturbarte como antes. Se respira paz y amor a tu alrededor y se olvidan viejas rencillas y rencores. Una de tus metas ha sido y será lograr la armonía con tu gente y lo estás logrando.

Números de suerte: 17, 29, 13.

SAGITARIO

No malgastes el dinero en lo que no te hace falta, Sagitario. Mejora ese aspecto de tu vida. Cuídate de no caer en ninguna trampa económica. No te dejes llevar por las apariencias. Evita las amistades que no te son francas y que te demuestran envidia con acciones y palabras.

Números de suerte: 20, 8, 42.

CAPRICORNIO

Hazte escuchar, grita tus verdades para que te respeten por tu honestidad. Sal ya de tragedias familiares que te destruyen y que a nadie hacen feliz. Destaca tu individualidad en todo. Si puedes estudia aquello que te hace feliz y ponlo en acción. Realiza que es tu vida y nadie puede vivirla por ti.

Números de suerte: 31, 12, 4.

ACUARIO

Un aire de misterio te rodea haciéndote ver más interesante, misterioso, único. Tu intuición te guiará por el camino correcto. Te llegará dinero de fuentes inesperadas. Sentimientos ocultos, raíces del pasado vuelven a surgir, pero esta vez bajo una nueva perspectiva.

Números de suerte: 44, 3, 20.

PISCIS

Escucha, toca, respira, observa con todos tus sentidos. Proponte hacer de cada día uno único y especial, tú puedes hacer la diferencia. No te estanques en el miedo o la indecisión. Exalta lo mejor de tu grandiosa personalidad. Es momento de pensar en cosas alegres y positivas.

Números de suerte: 50, 42, 26.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald