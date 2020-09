Outfit de Salma Hayek, un LOOK 'casual' en el que derrochó 9 mil dólares

Salma Hayek lució outfit de lujo, ¡costó miles de dólares! Foto: laopinion.com

A sus 54 años de edad Salma Hayek luce espectacular, es aún la embajadora de la firma Gucci más bella y nada parece impedir que lo siga siendo, pues parece que los años no le pasan sin dejar huella, aunque no se puede decir los mismo de sus outfits, pues en todas sus presentaciones suelen causar furor y es que no solo cuenta con un destacado estilo, sino que gracias a su gran fortuna como actriz y esposa del CEO de la compañía matriz situada en Kering, de dicha casa de moda, puede darse el lujo de lucir look no solo hermosos sino súper costosos.

Salma Hayek y su look de 9 mil dólares

El costo del outfit que usó la famosa actriz en el 2017 sigue causando conmoción, pues ha sido uno de los looks más costosos con los que se le ha visto, y lo usó en Londres cuando acudió a una alfombra roja, el cual parecía simplemente casual y no espectacular, pero eso no fue motivo para escatimar, ya que dicho conjunto aún hoy en día sigue valiendo mucho.

Aunque de primera vista el look de Salma Hayek pareciera solo estar compuesto por prendas que debe haber en tu clóset para tener outfits a la moda y versátiles, la verdad es que la aparente sencillez de la chaqueta de cuero, la blusa modesta satinada y la falda a cuadros, sorprenden en su conjunto no solo por su estilismo sino por su ¡impactante precio!

Solo basta iniciar con decir el precio de las prendas que conformaron la parte superior de su outfit, pues la blusa color amarillo con terminado en satín vale cerca de 17 mil dólares, mientras que la chaqueta negra puede estar en los 2 mil dólares, un precio que podría estar lejos del que tuvo inicialmente en el 2017, cuando aún estaba vigente, ¡vaya lujos!

El look ‘casual’ de Salma Hayek es un outfit de lujo de más de 9 mil dólares. Foto: laopinion.com

Además de esto, la famosa actriz mexicana, llevó una falda de la colección del año 2017 del reconocido diseñador Alessandro Michele, cuyo diseño se basa en tela a cuadros de color verde, la cual podría tener el precio de 887 dólares, mientras que su bolsa Gucci, con la que hizo juego con un hermoso color amarillo, se identifica con el modelo “Gucci Dionysus Top Handle” y vale 3 mil 300 dólares, ¡de no creer!

Respecto al calzado, Salma Hayek optó por llevar unos con destellos rojos y negros en color plateado con plataforma, los cuales quedaron a la perfección con su estilo y color de chaqueta, los cuales pueden valer hasta 1690 dólares, sumando así un total de 9 mil 500 dólares invertidos en un outfit aparentemente casual, precio que convertido a la moneda nacional de México queda en aproximadamente 206 mil 709 pesos mexicanos, ¡increíble!

Todo esto, suma una parte importante del costo del look de Salma Hayek, pero cabe recordar que, entre los accesorios no contemplados, los precios de peinado y maquillaje la cifra final podría elevarse mucho más.

Con información de laopinion.com