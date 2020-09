Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 02 de septiembre?

Horóscopo de hoy, así te irá según el Tarot hoy 02 de septiembre

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 02 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Cuidado hoy con la alianza de la Fuerza y el Emperador en el amor, amigo. Esta combinación de energía "viril" puede crear un sentimiento de invencibilidad un gusto excesivo por el riesgo. No vayas demasiado lejos en tus propósitos o exigencias, especialmente con personas que no conoces. Podrías toparte contra un muro.

En cuanto a la vida activa, te caracterizas por tu fuerza tranquila. Tu poder sobre el entorno, simbolizado por el Emperador, se expresa con la inteligencia y dulzura que representa la Templanza. No tienes necesidad de imponer tus ideas con autoridad para que te sigan. Tu manera de imponerlas con dulzura basta para convencer a tus compañeros. Este es un augurio situado bajo el signo de un acuerdo constructivo.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy aparecerán obstáculos en tu vida sentimental, amigo. Por suerte, el Sumo Sacerdote suaviza la violencia de la Torre y te permite abordar las dificultades con sabiduría y filosofía. Esta serenidad evita que inicies discusiones sin fin o conflictos con personas a las que quieres. No dramatices y deja que las cosas evolucionen a su ritmo.

En tu área profesional, un torbellino de influencias negativas pone de manifiesto la precariedad de tu equilibrio. La jornada es complicada, y a veces te resulta difícil escapar de relaciones conflictivas. No te dejes ganar por la agresividad del ambiente y rechaza tu instinto de destrucción. La Torre y el Mago te piden conservar lo que has construido y no olvidar el respeto que les debes a todos.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tus amores están hoy de capa caída, amigo. La influencia de la Torre y la Sacerdotisa es desestabilizante, incluso destructora. Si hay desacuerdo, no hay arreglo. Si hay armonía, cuidado con la fragilidad. Única solución: la adopción de una actitud calmada y razonable. No te dejes ganar por la agresividad y la violencia en los sentimientos.

En el frente profesional, un cambio estructural inevitable o un acontecimiento inesperado y perturbador te pone de nervios. La alianza del Juicio y la Torre indica que reaccionarás con impulsividad y agresividad, y podrías oponerte a las decisiones de tus jefes. No vayas demasiado lejos, pues tu actitud solo agravará una situación que, a priori, no te es favorable.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Mundo y el Emperador dinamizan tu vida relacional, amigo. Hoy vas a conocer gente y tendrás la oportunidad de reforzar relaciones ya iniciadas también. La vibración de esta alianza es muy positiva para aquellos cuya vida amorosa vive momentos de mucha comunicación e intercambio. Si eres charlatán/a por naturaleza, vas a tener la posibilidad de dar rienda suelta a tu ocupación favorita.

Profesionalmente, podrías cerrar de un portazo la puerta de la Torre para salir a conquistar un nuevo Mundo. Tu situación actual no te permite escapar y eres consciente de ello. Sueñas con viajar, con estudiar, con aventuras profesionales diferentes. Dirige tu barco hacia donde mejor te parezca, pues todo movimiento hacia delante será positivo.

Leo, así es tu lectura del tarot

Te quieren, amigo, te quieren mucho. Puede que no te des cuenta bajo la influencia desestabilizadora de los Enamorados, que tiene tendencia a hacerte dudar de todo, pero cuentas a tu alrededor con sólidos apoyos. El Sumo Sacerdote representa a este/a amigo(a), este familiar, o la pareja que te prestará su atención en caso de necesidad. No estás solo(a), así que ¿por qué tantas dudas?

Te encuentras tranquilo/a en tu vida activa bajo los auspicios de la Muerte y del Sumo Sacerdote. Pase lo que pase, conservas tu sangre fría, tu lucidez y buenas maneras. Es un estado de ánimo propicio para llevar a cabo una empresa comercial, tomar contacto con futuros socios, montar un equipo para trabajar sobre un nuevo proyecto. Despacio, pero sin prisa, vas avanzando.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy reina la incomprensión en el amor, amigo. Tu magnetismo natural no obtiene el éxito habitual y eso te hace dudar, como si esta frustración pasajera supusiera un fracaso personal. En este contexto, es mejor que ocultes tu orgullo y recuerdes que no se le puede gustar siempre a todo el mundo.

Por otra parte, tus proyectos profesionales pasan por dificultades, estancamientos, retrasos que te hacen sentirte impotente a la hora de intentar resolver los problemas. De ahí que haya tendencia al desánimo, personificado por la alianza de la Luna y el Ahorcado. En lugar de quedarte solo/a en tu rincón para luchar contra molinos de viento, pide ayuda. La unión hace la fuerza, hoy más que nunca.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tómate un tiempo para reforzar los lazos con tus viejos amigos o con tu familia, amigo. El Juicio te invita a cultivar tus antiguas relaciones, incluso si el Mundo provoca encuentros con nuevas personas. Instaura un equilibrio entre tus flechazos y la fidelidad. No solo por conocer a alguien has de meter a los demás en el armario.



En el trabajo, no estás a salvo de una buena sorpresa o noticia inesperada. El Juicio trae sorpresas, mientras que la Emperatriz te llena de la vivacidad necesaria para tomar las oportunidades de vuelo. Tendrás la oportunidad de vislumbrar nuevas perspectivas en tu actividad profesional y, por qué no, de realizarte. Pero no olvides tener los ojos bien abiertos.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Tienes la sensación de ver el final del túnel en tu vida amorosa. Después de haber luchado tanto por mantener la libertad, aquí estás hoy, bajo la influencia del Mago y el Loco, dispuesto/a a sentar la cabeza en la primera historia de amor. La niebla se ha dispersado, tus dudas ya no te paralizan y vuelve tu alegría de vivir. Sal, amigo, ¡te esperan nuevos encuentros hoy!

En el trabajo, se perfila un nuevo acuerdo en el horizonte. La firma de un contrato, la obtención de un préstamo, un protocolo de venta con un cliente. ¡todo es posible! Bajo la influencia de la Justicia y el Mago, has de saber que posees las cualidades requeridas para abordar las novedades con seriedad, lógica e inteligencia, en todo caso, sabes sopesar los pros y los contras, y decidir con lucidez.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Eres dinámico/a en el amor, amigo, tanto, que podrías avanzar hacia una nueva oportunidad afectiva. Has de saber que los Enamorados te situarán ante una elección: frenar tu Carro y continuar sabiamente por tu camino habitual, o cambiar de ruta hacia un destino incierto. Prudencia en la pareja, ésta podría no apreciar este humor vagabundo.



Por otro lado, te sientes frustrado/a en tu actividad profesional. Las negociaciones tardan en llegar a un acuerdo, tus proyectos se estancan y tienes la desagradable sensación de depender de una jerarquía para evolucionar. Deja de verlo todo negro (los Enamorados) y explota los tesoros de tu imaginación (la Estrella) para lograr una idea creativa que entusiasmará a tus actuales detractores.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

¡La fogosidad es algo bueno en el amor, pero la agresividad es otra cosa! Hoy te acecha el peligro, amigo. La energía el Carruaje del Emperador es tan poderosa que podría provocar en ti un humor conquistador y un comportamiento dominante. Te conviene, por tanto, cultivar la acción y el entusiasmo en tus relaciones sin presionar al otro. ¡Has de saber moderar tu autoridad!

En cuanto al mundo laboral, la alianza del Loco y el Emperador te incita a construir sólidamente, a fijarte objetivos a largo plazo y a estabilizar tu situación actual. Esto te valdrá una eficaz implicación en los proyectos en los que trabajas y confianza por parte de tus compañeros.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Es un día muy chistoso para ti; tiran de ti un deseo de calma e intimidad (la Luna) y unas ganas locas de salir, de ver mundo y de divertirte (el Mundo). Tranquilízate, amigo. Sea cual sea tu programa, vas a vivir momentos de alegría y complicidad que te harán gritar que el amor ideal existe y que lo has encontrado.

En el trabajo, se favorecen hoy los intercambios y la comunicación. La asociación del Mundo y el Emperador es muy benéfica para todos aquellos que ejercen una profesión humana o de servicio al público. Tu comprensión hacia los demás se amplía y se afirma tu sentido para los negocios. Tienes los medios para convencer y valorar todos tus contactos, ¡aprovechalos!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy no te libras de un flechazo, así que estate preparado/a, amigo. La alianza del Juicio y el Sol en una tirada afectiva indica una (buena) sorpresa o un encuentro excitante que te permitirá renacer interiormente. Si te mueres por creer en el amor, los acontecimientos de hoy podrían modificar positivamante tu juicio.

Por otra parte, tu vida profesional te reserva una sorpresa agradable. Un acontecimiento inesperado va a trastornar la tirada, pero en el buen sentido. Todo lo que pase después será favorable a la buena evolución de tus negocios y al progreso de tu carrera. La alianza de la Luna y el Juicio favorece la creatividad y las nuevas ideas. Déjate guiar por tu intuición.