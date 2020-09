Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 03 de septiembre?

Horóscopo de hoy, así te irá según el Tarot hoy 03 de septiembre

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 03 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Estás hoy muy solicitado/a en el amor, amigo y, hay que decirlo, esto no viene muy bien. Representado/a por el Ermitaño, tu humor no es de los más comunicativos. Con reserva y discreción, te cuesta responder a las peticiones de afecto generadas por la lámina del Mundo. Frente a este torbellino de encuentros e intercambios, prefieres quedarte solo(a). ¡Qué pena!

Tu vida activa te trae una jornada que te permite cruzarte con mucha gente, y por qué no, apuntar teléfonos en tu agenda. Tu sentido de la comunicación, agudizado por el Mago y el Mundo, puede traerte la oportunidad de conocer a alguien en el momento perfecto. Abre los ojos, algunos puntos de vista pueden ser provechosos para el futuro.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Sal hoy de tu casa! La alianza de la Rueda de la Fortuna y de la Luna indica que te esperan fuera encuentros llenos de emoción, entusiasmo y alegría, amigo. Una fuerza irresistible te empuja hacia los demás, te saca de tu retraimiento y te ayuda a concretar tu ideal amoroso. Ya no hay más dudas y encuentras la confianza en ti y en la otra persona.

Por otra parte, tu vida profesional toma un nuevo impulso. Tu dinamismo, impulsado por la alianza del Juicio y la Rueda de la Fortuna, aporta rápidos y beneficiosos cambios. Tus iniciativas personales obtienen recompensa y si la idea de montar tu propia empresa te obsesiona, has de saber que el día para ello se acerca. Hoy obtendrás una mayor independencia en el trabajo.

Géminis, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Loco te despista un poco, amigo. La inestabilidad del ambiente y la faceta a veces irresponsable de los que te rodean tiene tendencia a influir sobre ti a pesar de que la Fuerza te protege y evita que hagas cualquier cosa. Sé prudente en tus relaciones afectivas, no dejes que las personas a las que amas tengan demasiada libertad. ¡Podrían abusar de tu generosidad!

Por otra parte, te invadirá cierta melancolía relacionada con tu vida activa laboral. El Loco te hará dudar de ti mismo/a y prefieres tomarte un tiempo para reflexionar, aunque la aventura te espere a la vuelta de la esquina. Esta es la actitud que pide el Sumo Sacerdote: resignarte con tranquilidad ante las incertidumbres que te provoca el Loco, antes de huir hacia nuevos horizontes.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de la pareja real Emperador-Emperatriz, encuentros aparentemente anodinos podrían transformarse en relaciones más apasionadas. Nada se resistirá a este talante conquistador que posees, amigo. Es el día perfecto para adelantarte a los demás y compartir momentos cálidos y relajantes.

Con tanta seguridad y motivación en tu actividad profesional, encadenas reuniones sin sentir la más mínima fatiga o pérdida de entusiasmo. La tirada del Diablo y de la Emperatriz denota fe en tus proyectos. Tienes los medios para hacer progresar tus asuntos y para alcanzar los objetivos fijados. Despliega tu diplomacia en tus relaciones e irás todavía más lejos.

Leo, así es tu lectura del tarot

Tu vida social y afectiva se enriquece con nuevas amistades y encuentros. La Templanza y el Mundo te ofrecen un ambiente alegre, feliz y lleno de armonía. Se favorecen las relaciones con el extranjero previendo un viaje, pero también puede que un encuentro con un/a desconocido/a que venga de fuera.

En tu área profesional, necesitarás toda la bondad y la paciencia que pueda proporcionarte tu entorno para que te tranquilices. ¡Realmente te falta seguridad y confianza bajo la influencia de los Enamorados! Por suerte, la Templanza suaviza este estado de ánimo. Conviene que provoques cambios y discusiones para recuperar el equilibrio. Es posible que los consejos que te den sean muy provechosos y positivos para ti, así que escúchalos.

Virgo, así es tu lectura del tarot

En el amor, la Rueda gira, pero en la dirección errónea, amigo. Tu fantasía y despreocupación te llevan a un callejón sin salida: bloqueos, retrasos. ¡nada te sale bien hoy! El Ahorcado, quién simboliza el contexto afectivo, te impide hacer uso de la seducción como te gustaría. No te falta dinamismo, pero la suerte no está a la orden del día.

Puede que tengas la sensación de que en el trabajo no se reconocen tus méritos. A pesar de los evidentes talentos otorgados por la Emperatriz, el Ahorcado estropeará la apreciación que tus compañeros de trabajo o socios te tengan. Aunque hagas las cosas correctamente, te dirán que lo has hecho mal, así que ni siquiera intentes romperte la cabeza.

Libra, así es tu lectura del tarot

Frustración, desánimo, renuncia. Estas palabras califican tu estado de ánimo de hoy, amigo. La alianza del Ahorcado y la Luna indica que tienes la impresión de vivir una historia sin salida, de encontrarte bloqueado/a en tu vida afectiva. Esta tirada confirma la necesidad de una ruptura y anuncia que tus esperanzas de reconcialiación se verán frustradas. Es un día difícil.

En el trabajo, esta jornada se caracteriza por la frustración y la decepción. El Emperador no te da alas para conseguir lo que quieres ya que tus ambiciones son muy elevadas. Y el Ahorcado te recuerda la triste realidad. Los resultados que te esperan son más bien mediocres, las recompensas tardan en llegar y no se te hace fácil ir por el camino ambicioso que has trazado. No te preocupes, algunos retrasos son necesarios para poder avanzar más tarde.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy se presiente el inicio de una nueva amistad, amigo, y ésta te aporta mucha satisfacción en el plano afectivo. El Mago, asociado a la dulzura de la Luna, te hace de nuevo disponible y abierto/a a los demás, incluso al amor, después de un periodo de soledad debido a una decepción sentimental. ¡Olvida las amarguras, la vida es bella!

Con respecto a tu vida profesional, lo tienes todo en tus manos para progresar. La Emperatriz te ofrece una bonita espontaneidad en tus relaciones con el exterior, mientras que el Mago te empuja hacia la novedad y las iniciativas originales. Resultado: un día enriquecedor a nivel de relaciones de negocios. Serás escuchado/a y apreciado/a por tus compañeros, clientes, compañeros de trabajo e incluso por tus superiores. ¡Es tu turno!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes esperar tener un encuentro clave, amigo. El Juicio anuncia una renovación de tu vida afectiva, mientras que la Luna exacerba tu sensibilidad y emociones. Quieres creer en el amor perfecto y dedicas a ello todas tus energías. Cuidado con no poner el listón de tus aspiraciones demasiado alto. Al buscar a la persona ideal, a veces pasamos de largo a la que nos hará felices.

En otro aspecto, tu jornada profesional estará marcada por un acontecimiento totalmente inesperado. Son el Loco y el Juicio los que distribuyen las cartas, y puede decirse que te miman. Tendrás los medios necesarios para alcanzar una excelente oportunidad o conseguir un acuerdo con un socio sobre un proyecto que te interesa muchísimo. ¡No está mal!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy, el entorno afectivo vencerá tu mal humor con mucha perseverancia, amigo. En una atmósfera alegre y dinámica bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna, recuperarás la sonrisa después de mucho esfuerzo por parte de las personas que te rodean. Pero hay que tener cuidado de todas maneras, pues con el Ahorcado basta muy poco para hacerte dudar.

En el aspecto profesional, das la vuelta alrededor del Mundo, impulsado/a por la suerte de la Rueda de la Fortuna. Un viaje al extranjero, la conquista de un mercado lejano. A todo le dices que sí, sin perder el tiempo en reflexiones. Esta vez, es lo mejor, pues tu sentido de la comunicación es señal de éxito.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta perdonar, amigo. Tampoco te resulta fácil sonreír o hacer carantoñas. La alianza de la Sacerdotisa y la Torre indica que te encierras en ti mismo/a, lo que se opone al desarrollo afectivo. Bueno, si eres incapaz de ser amable, mejor será que te aísles.

En el trabajo, el Mago y la Sacerdotisa te proponen actuar con mucho cuidado y reflexión. Estarás en posición de alcanzar tus objetivos del día canalizando tu energía, a veces desbordante, y tomándote el tiempo necesario para analizar cada problema. ¡Bravo!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu fogosidad provoca cálidos comportamientos y actitudes positivas a tu alrededor, amigo. A cambio de la energía que despliegas bajo la influencia del Carruaje, el Sumo Sacerdote te envía su benevolencia. En este cálido contexto, tienes oportunidad de relacionarte con personas con un brillo especial, que podrían colaborar en tu realización personal.

En el trabajo, hoy eres maestro/a en el arte de la negociación. Tu análisis riguroso, pero justo te lleva a la diplomacia y a la comprensión sea cual sea el problema planteado. Eres la persona a la que se le pide consejos. Está en camino de volverte un verdadero gurú del saber.