Horóscopo de hoy: ¿Cómo te irá según el Tarot hoy 01 de septiembre?

Horóscopo de hoy, así te irá según el Tarot hoy 01 de septiembre

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 01 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

En el amor, bailarás hoy el vals de los sentimientos, amigo. Influenciado/a por el Ermitaño que tiene tendencia a aislarte de tu entorno afectivo, oscilas entre las ganas de participar en la euforia del ambiente y la de salir corriendo. Necesitas calma y serenidad, y esta dinámica de grupo iniciada por la Rueda de la Fortuna puede parecerte desfasada en comparación con tus profundas aspiraciones.

En tu entorno profesional, volverás a sentir tu libertad de acción en la escena competitiva. Puede que un reciente mal resultado haya limitado tus prerrogativas, pero ha llegado el momento de remontar la pendiente. La alianza de la Torre y la Rueda de la Fortuna te ofrece una oportunidad para recomenzar desde nuevas bases que te harán más independiente con relación a la estructura que te mantiene.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy te encuentras muy sociable, amigo, tu caracter se presta a la amistad y el amor. La alianza del Mago y la Templanza es indicio de un encuentro si es que eres soltero/a; y de una relación armoniosa con tu pareja si ya la tienes. Todo va bien cuando pones de tu parte.

En el trabajo, tienes tendencia a ver las cosas negras, cuando, por el contrario, son muy positivas. No dejes de lado las oportunidades que te ofrece el Mago. Puede que obtengas los resultados o el éxito que llevas tanto tiempo esperando. Sal de tu madriguera y aprovecha este hermoso día.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy no hay mucha ternura en tus relaciones afectivas, amigo. Simbolizado por la Justicia, tu entorno afectivo parece frío y distante. Por un lado, el Ermitaño que te representa no te invita a hacer grandes pruebas de afecto hacia las personas amadas. Parece que todo el mundo prefiere quedarse en su esquina, sin hacer ni decir demasiado. ¿Por qué no? Intenta de todas maneras dejar caer alguna palabra tierna.

En tu área profesional, la tirada de la Estrella y la Justicia es señal de la firma de un acuerdo, de la oficialidad de un contrato, de la conclusión de un proceso legal. Te sientes liberado/a por la seguridad adquirida y llevas tus asuntos con serenidad e inteligencia. Sigue tu buena estrella, ella te indica el camino de un éxito bien merecido y ganado limpiamente.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tus amores se caracterizan hoy por lo insólito, amigo. Bajo la doble y dinámica influencia de la Rueda de la Fortuna y del Carruaje, vas por delante y decides dar a tus relaciones afectivas un toque de originalidad. Esta mezcla de fogosidad y fantasía puede llevarte lejos, pero cuidado con los encuentros sin futuro que pueden privarte de tu libertad a corto plazo.

En el trabajo, predomina una hiperactividad poco productiva. Empujado por el torbellino que provocan el Loco y el Carruaje en tu vida profesional, actúas con el entusiasmo de un joven cachorro, pero sin reflexionar sobre la conveniencia de tu estrategia. Tómate tu tiempo para que reposen las ideas si quieres alcanzar tu objetivo.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy quieres decirle cuatro verdades a tu pareja sin preocuparte de si le hieres o no, amigo. La tirada del Sol y la Torre aclara lo que hay de oscuro en ti: eres rencoroso/a. Puede que una actitud demasiado exigente de tu parte deje huellas imborrables.

En el trabajo, hoy no es el mejor de los días, aunque el contexto profesional sea de lo más positivo. El Ahorcado te impide sentir y aprovechar las buenas vibraciones que te rodean bajo la influencia del Sol. ¿Por qué no te arriesgas hoy y te dejas llevar? Tu entorno te apoya. Venga, un poco de audacia, no te arrepentirás.

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Hoy vivirás el amor con todo sentimiento! La alianza de la Fuerza y el Diablo auguran relaciones apasionadas, aceleración de los latidos de tu corazón, relaciones intensas. ¡Qué buen programa, amigo! Pero no agobies a tu pareja con tantos cariñitos, declaraciones y besos. Si no moderas tus impulsos, puede que la agotes y consigas el efecto contrario del que buscabas.

En el trabajo, te parece que los que te rodean están más dispuestos que tú a realizar proezas. ¡Y sin duda tienes razón! Llevado por la Fuerza, tu entorno socio-profesional dispone de una energía y una tenacidad que no tenías antes. El Ermitaño que te representa te invita, por el contrario, a dejarte guiar por los otros, a seguir el movimiento sin intentar iniciarlo.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy apareces como una persona simpática y abierta, amigo. Eres de trato fácil y tu encanto, aumentado por el dúo positivo formado por la Estrella y el Mundo, crea un ambiente de alegría y bienestar alrededor de ti. Tus viejos amigos, así como los más recientes, se alegran de pasar algún tiempo en tu compañía. ¡Y es recíproco!

En el aspecto profesional, dispones de fabulosas armas si ejerces una profesión relacionada con la creatividad, el arte, la belleza o la decoración. La alianza celeste de la Luna y la Estrella te llena de una sensibilidad estética fuera de lo común. Tu inspiración te impulsa hacia territorios imaginarios inéditos y trabajas hoy con un toque de genialidad. ¡Algunos incluso te apodarán Picasso!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy te beneficias de un cálido ambiente afectivo, relajante y tranquilo. La alianza de la Estrella y la Luna te ofrece un cielo luminoso donde tus sentimientos brillan como astros. El amor está ahí, la amistad también y los nuevos encuentros te aportan mucha satisfacción, amigo. Aprovecha este día dedicado a la felicidad para tomar confianza en tu poder de seducción.

Cuando de trabajo se trata, se presenta un día de lo más agradable. Bajo la benéfica influencia de la Estrella, tus proyectos y ambiciones del día se realizan sin dificultad aparente. No eres ni muy activo/a ni muy ambicioso/a, pero hay factores externos que no controlas que te apoyan en tus proyectos y te permiten avanzar con paso sereno hacia la realización de tus objetivos. ¡Es casi magia!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy confías en el poder del amor, amigo, pues tu encanto magnético te hace brillar, tanto en tu interior como en el exterior. La gente te cuenta sus confidencias, sabes reconfortar a las almas en pena y proporcionar preciosos consejos a tus amigos. Guiado/a por tu buena Estrella, emana de ti una Fuerza tranquila que atrae. Eres la luz, los demás las mariposas.

En tu área profesional, puedes confiar en tu entorno, que te apoyará y abrirá nuevas expectativas. Influenciado por la Fuerza, el contexto profesional es favorable, siempre que aceptes bajar las armas y despejar tus dudas. No tengas miedo a hacer una pausa, tienes derecho a un poco de descanso. Busca a quién acudir para compartir esto, el hablar te ayudará.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta mucho dejarte llevar por los impulsos del corazón, amigo. Sin embargo, no te faltan bajo la dinámica influencia de la Fuerza. Pero parece que tu entorno tiene dobles intenciones y no te aporta seguridad. Dudas de la franqueza de algunas personas de tu entorno afectivo y no te animas a liberar del todo tu espontaneidad.

En el trabajo, los Enamorados crean una falta de confianza en lo que eres y en lo que crees poder hacer. La Sacerdotisa te ayuda a estructurar tus pensamientos, pero no consigues imponerte, pues hoy no te sientes seguro/a de ti mismo/a. Un consejo: da tiempo al tiempo y espera a mañana para ver más claro.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Si acabas de salir de una ruptura, amigo, has de saber que hoy te sentirás más fuerte. La alianza de la Rueda de la Fortuna y la Torre indica que es hora de reconstruir tu vida afectiva e introducirte en una nueva historia de amor. Te encanta conocer gente ya que te devuelve la fe en tu poder de seducción. ¡Lánzate!

En el trabajo, la Rueda de la Fortuna sostiene al Mago para proporcionarte mayor libertad de acción. Es el día ideal para iniciar desplazamientos o ir a la búsqueda de nuevos encuentros. Has de saber tomar las oportunidades que se te van a presentar en el contexto socio-profesional, ¡no te arrepentirás!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Las personas cercanas a ti te quieren pero pasan el día intentando encontrar las palabras para convencerte de ello, amigo. Influenciado por el Carruaje, a tu entorno no le falta afecto hacia ti: te miman, te escuchan, te apoyan. Pero, trastornado/a por la influencia del Ahorcado, eres todo dudas y te sientes bloqueado/a.

Por otra parte, ¿te tienta el trabajar en el extranjero? La alianza del Mundo y el Carruaje indica que podrían proponerte un viaje de negocios o cambiarte de país. Si sale adelante este proyecto, acepta con los ojos cerrados, pues todos los negocios que decidas hacer hoy, se sitúan bajo el signo del éxito. Es una excelente jornada en el plano profesional.