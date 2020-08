Horóscopo Chino para hoy, así será este 31 de agosto de 2020

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 31 de agosto de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Hoy aumentará la cantidad de cosas para resolver. Si de por sí tenías una vida ocupada, de pronto la cantidad de problemas se incrementa y ves cómo surgen a tu alrededor miles de cuestiones que exigen toda tu atención. Ten la seguridad de que también podrás con estos.

Horóscopo chino serpiente

Sientes que alguien te hace burla. No lo veas así. Es sólo un juego. No es una provocación ni una afrenta. Es una diversión un poco infantil y totalmente inocente. Piensa que la gente no siempre tiene el tino de ver cuando hacerla y cuando no y este puede haber sido el momento equivocado. Di lo que piensas, pero sobre todo tómalo con buen humor y no le des más importancia.

Horóscopo chino tigre

Aplícate a resolver tus cosas. Los problemas son tantos y tan variados que te traen de un lado hacia otro sin dejarte siquiera tiempo para sentarte a resolverlos. Ponle un límite a esta situación. No permitas que te muevan y siéntate a pensar en el mejor modo de resolver todo esto. El éxito viene de la dedicación que le des a poner soluciones.

Horóscopo chino gallo

Tira tus miedos lejos. El miedo puede ser una emoción útil cuando te enfrentas a un peligro verdadero, pero es inútil y destructivo cuando los peligros son sólo aparentes como los que se aparecen frente a ti. No es un momento para aprensiones, sino para demostrar valor y sentir una gran seguridad.

Horóscopo chino búfalo

Hoy te llegará la orden de un superior exigiéndote lealtad. Aunque no sea entendida como una prueba de solidaridad, pondrá a prueba tu dedicación y toda tu nobleza. Tú sabes que eres perfectamente capaz de cumplirla y no tendrás problema en resolverla satisfactoriamente.

Horóscopo chino caballo

Sientes que los problemas te enloquecen. Las cosas se han salido tanto de control que te parece ver cosas que no son y hasta te preguntas cuanto puedes seguir así sin perder la razón. Contrólate. Has estado en peores situaciones y de todas has salido. Con una respiración profunda verás que las cosas toman perspectiva y que tienes el control absoluto de tus problemas y las soluciones.

Horóscopo chino perro

Centra tu vida. Tu vida estaba totalmente balanceada, pero permitiste que las cosas se movieran un poco, luego un poco más, luego un poquito más y todo se ha salido de cauce al grado que te sientes fuera de control. Llegó el momento de retomar el centro. Deberás hacerlo poco a poco, así como te fuiste saliendo de ese centro.

Horóscopo chino rata

Este es un momento en el que no debes de crear más problemas. Hay momentos para la acción y tomar la incoativa, pero este es uno de calma y espera. No debes hacer olas, ya que la tormenta a tu alrededor es suficientemente grande como para acrecentarla. Baja las velas y espera a que los vientos se calmen.

Horóscopo chino cabra

Te parece que tus problemas se repiten. No bien acabas de salir de una crisis cuando otra idéntica se aparece y cuando terminas de hacer las paces con un enemigo, te aparece otro con una similitud inaudita. Parece que la vida se está repitiendo. No es tal. Examina tus problemas y verás que no son idénticos.

Horóscopo chino cerdo

Hoy te llegará algo que te mandan desde un lugar lejano y que no esperas. Esto que viene a ti ha recorrido un largo camino y ha pasado por miles de etapas, pero por fin estará a tu lado. Es algo que viene de lugares lejanos y por lo mismo te va a parecer exótico y difícil de aceptar. Ten la seguridad de que cambiará tu vida para bien y acéptalo.

Horóscopo chino conejo

Rescribe tu vida. Has vivido la vida de un modo satisfactorio, pero no completamente. Ha llegado el momento de cambiar la trama de esta vida. Empieza hoy sentando las bases de como quieres que esta vida prosiga. Empieza por visualizar como quieres que sean los últimos capítulos y con eso imagina como deberían de ser los primeros.

Horóscopo chino mono

Estabiliza tus emociones. Sientes una gran alegría seguida de profunda tristeza, después un coraje al mismo tiempo de gran nostalgia. Las cosas se han sucedido de un modo que, aunque tu cabeza esté en claro, tu corazón es un mar en tormenta y no sabes ya ni cómo te sientes. No lo permitas. Tú tienes la capacidad.

