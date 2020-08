Así será el horóscopo Chino para hoy 29 de agosto de 2020

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 29 de agosto de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Alguien está a punto de volar del nido. Una persona que tú conoces está buscando la libertad y en muy poco tiempo se alejará del lugar dónde estaba. Ya lo ves venir y no hay nada que hacer contra esto. Contra la libertad no se lucha y es mejor dejar que cada quien siga su curso. Tu deber es mantenerte firme en tu puesto o apoyar a quien perdió el apoyo de esta persona.

Horóscopo chino serpiente

Hoy es un buen día para aprender un nuevo idioma. Tal vez lo habías pensado o tal vez no, pero la situación el día de hoy es propicia para aprender esas palabras y poder comunicarte de un nuevo modo. Bastará hoy con aprender unas cuantas frases que indiquen buena ventura. "Buena suerte" o "felicidades." Aprende frases de ese tipo y dilas para ti mismo/a cuando te hagan falta.

Horóscopo chino tigre

Estás en medio de una pugna. Los dos lados de la discusión se han ido acercando y están a punto de enfrentarse. El peligro es que te han dejado a la mitad y sin tomar partido, por lo que tienes el peligro de que te ahoguen entre los dos. La mejor opción es conciliar. Uniendo las dos propuestas y unificando las dos visiones crea una tercera opción que los unifique.

Horóscopo chino gallo

Tus ideas serán pronto aceptadas por todos. Pronto verás que lo que tú creías que era radical y demasiado arriesgado se ha vuelto de lo más cotidiano y es algo que todo el mundo adopta. No te sorprendas, es sólo un signo de que tus ideas fueron revolucionarias desde el principio y de que estás por triunfar. Mantén el curso y no dudes de tu capacidad.

Horóscopo chino búfalo

El dolor que sientes en tu espíritu está por terminar. Este dolor que te ha ido llenando poco a poco hasta abarcarlo todo, se irá disminuyendo a partir de hoy y cada vez será menos hasta desaparecer por completo. Pronto no será más que un recuerdo y te preguntarás cual era la causa del dolor que sentías.

Horóscopo chino caballo

Hay un peligro latente que se aproxima. Tus corazonadas son ciertas, hay algo que amenaza la felicidad y lo que has conseguido y tú sabes lo que es. No esperes a que se haga presente, sino que toma las medidas necesarias para evitarlo. En este momento las medidas serán mínimas y muy fáciles de implementar. Basta con decir tus temores o poner límites para que la situación no llegue.

Horóscopo chino perro

Recibirás hoy una felicitación de la persona al mando. Hoy llegará de pronto y sin esperarlo una palabra de aliento de quien dirige tu trabajo o tu casa. Es un honesto reconocimiento a tu trabajo y tu esfuerzo y la pasión que últimamente has puesto en este. No tengas pena de ser el centro de atención por hoy.

Horóscopo chino rata

Tu sed se verás saciada. Has tenido una gran necesidad que se te manifiesta como sed en un viajero del desierto y te hace sentir siempre con ansiedad. Miras al cielo esperando ver nubes de lluvia y sólo encuentras el Sol que cae a plomo y te preguntas ¿dónde estará ese oasis de dónde podrás beber? No te rindas que tu sed será saciada muy pronto.

Horóscopo chino cabra

Se acerca al fin ese premio final que tanto has esperado. Como los corredores de carreras de maratón, sientes que las fuerzas se te acaban, no te quedan energías y no puedes dar un paso más. También reconoces que todos estos son signos de que la meta se aproxima y que el final ya está cerca. Tu cansancio hace que no veas bien dónde está esa meta.

Horóscopo chino cerdo

Tienes miedo a perder a un ser querido, pero este miedo es injustificado. No te sientas así. Es natural tener miedo, pero también hay que reconocer que no es el momento de asumir tragedias y que los signos pueden ser equívocos y las cosas no suceden como uno las teme. Tu ser querido estará a tu lado por mucho tiempo y puedes tener la seguridad de que así será.

Horóscopo chino conejo

Hoy dedícate a renovar tu guardarropa. No pienses en gastar o en endeudarte comprando ropa que no puedes pagar, sino que sólo observa lo que tienes y revisa lo que te sirve y te gusta y desecha lo que ya no utilices. Piensa también como renovar lo que tienes para convertirlo en algo nuevo.

Horóscopo chino mono

La recompensa monetaria está por llegar. Han pasado días muy difíciles, pero por fin ese dinero que esperabas y que con toda justicia has ganado está a punto de ser tuyo. No lo apresures. No hagas demasiadas cosas para que llegue ya que sólo lo alejarás de esta manera. Un poco más de paciencia será aquí de gran ventaja.

