Desayunos fáciles con tres ingredientes ¡son muy ricos y saludables!

Hay una gran variedad de desayunos por los que puedes optar cada mañana, pero seguramente tu ritmo de vida no te permite que sean tan preparados, es por ello que traemos para ti algunos muy fáciles de hacer con tan solo tres ingredientes, que además de tener un rico sabor, son muy saludables para tu organismo, así que elige el mejor para ti.

Bowl con fruta, avena y yogur

Entre los desayunos fáciles de hacer y saludables, se encuentra un rico bowl con fruta, avena y yogur, tres ingredientes que son muy sanos y que la combinación, seguro te encantará, es sencillo, solo tienes que verter una taza de yogur griego sobre un recipiente, colocar la avena y revolver, agrega la fruta que desees, puede ser plátano, fresa, arándanos o la fruta que tengas a la mano ¡que delicia!

Omelette con jamón y tomates

Un omelette siempre será una muy buena opción para hacer un desayuno saludable, es muy fácil de hacer y ocupas tres ingredientes principales, huevo, jamón y tomate ¿cómo hacerlo? Solo necesitas batir el huevo y cocinarlo en una sartén, si quieres usar solo algunas gotitas de aceite de oliva, adelante, cocina por ambos lados y coloca los trocitos de jamón en medio y por encima, ahora solo añade los tomates cherrry.

Tostadas de queso fresco y aguacate

Las tostadas son la mejor opción para hacer en una mañana con poco tiempo, solo necesitas pan de tu gusto ya sea tostado o para tostar, un aguacate y queso fresco, cotagge o crema. Lo único que tienes que hacer es untar el queso sobre el pan tostado y añadir las rebanadas de aguacate, listo ya tienes un rico desayuno saludable.

Licuado de avena y algo más

Los licuados además de ser nutritivos, es un desayuno muy fáciles y rápidos de hacer, en este caso te sugerimos un licuado de leche, avena y plátano, este te ayudará a comenzar tu día con una buena actitud y mucha energía, es una fuente de potasio, vitaminas B6, ácido fólico y vitamina C, además la avena te ayudará a sentir saciedad y no comer cuando no sea necesario, por su parte la leche puede variar, puedes usar de origen animal o vegetal como la de almendras o la de coco.