Zuecos, los ZAPATOS cómodos y 'low cost' que serán tendencia este 2021

Este 2021 el calzado ‘low cost’ que más predominará son los zuecos, sí, estos zapatos que no son del gusto de todos serán tu mejor elección para tus outfits en las próximas temporadas, y lo mejor que podrás conseguirlos en Pull&Bear y Zara con diseños a los que simplemente no te podrás resistir, pues ya son ¡tendencia!

Así son los zuecos que reinarán en 2021

Los zuecos no solo prometen ser cómodos, también hay nuevos diseños que los hacen parecer mocasines, así que se ven como un par de zapatos que si combinas adecuadamente te darán un look elegante, ¿te animarías a llevarlos?

La firma Zara ha sido la creadora de un diseño de zuecos con tachuelas doradas con hebilla en el empeine, tiene suela plana redondeada y lo mejor es que valen a apenas 65,95 euros, algo así como 1659.32 pesos mexicanos.

Así son los zuecos de Zara. Foto: mujerhoy.com

Aunque, si no quieres gastar mucho, pero igualmente quieres llevar este calzado que será una verdadera tendencia en el 2021 por la practicidad y comodidad que ofrece, entonces la edición de zuecos de la firma Pul&Bear es para ti, aunque, tal vez este par de zapatos no es muy sofisticado, ya que son más ‘sport’, pero no dejan de ser ¡irresistibles!

Los zuecos de Pul&Bear son tipo sandalia tienen una hebilla y está hechos de piel vacuna con efecto pelo, los puedes encontrar tanto en color negro como blanco y los puedes conseguir en tallas de la 35 a la 41, su precio es de 39,99 euros, es decir aproximadamente 1006.16 pesos mexicanos.

Ahora ya lo sabes, si quieres lucir a la moda este 2021 tienes que incluir en tus outfits unos zuecos, pues son el calzado más prometedor de las nuevas temporadas, además es muy cómodo, así que en La Verdad Noticias te recomendamos apresurar tus compras o tal vez cuando por fin te animes a adquirirlos ¡ya estén agotados!

Con información de mujerhoy.com