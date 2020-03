Zapatos de tacón cómodos en tendencia en esta primavera 2020 foto vix

No cabe duda que en primavera 2020 hay una gran variedad de zapatos en tendencia, pero si quieres lucir muy cómoda y radiante, debes optar por zapatos de tacón y aquí te decimos cuáles son los mejores, seguro que los vas a amar ¡son hermosos!

Luce de lo mejor con estos cinco zapatos de primavera con los que le darás un plus importante a cada look que elijas, sobre todo recuerda que hay algunos accesorios a los que también puedes recurrir para verte mucho más hermosa, así que no pierdas lo siguiente.

Zapatos tacón cómodos para primavera 2020

Lo bueno de este tipo de zapatos es que además de que son cómodos pueden estilizar tu figura y darle un toque muy especial a tu personalidad, así que tienes mucho para elegir en esta primavera, según instyle.

Mules rosa -tacón medio

Este zapato de tacón es ideal para ti, si quiere algo no muy exagerado, pero con tacón, puedes optar por este con estampado animal. Sin duda estos mules de Zara en color rosa y animal print, te darán la altura perfecta y te ofrecerá un mayor confort ¡no lo dudes!

Zapatos de tacón cómodos en tendencia en esta primavera 2020 foto instyle

Zapato efecto mármol

Este zapato igual que el anterior es de altura media, de un promedio de 7 centímetros, te encantará por su efecto sofisticado de mármol. Al ser un poco anchos y cuadrados te darán mayor comodidad a la hora de caminar.

Zapato efecto mármol foto instyle

TE PUEDE INTERESAR:Bolsos que estarán en tendencia en Primavera-Verano 2020

Sandalias de tiras

Estas sandalias son un clásico que regresa esta primavera 2020, en especial esta de instyle son perfectas, con un estilo y efecto de madera fue confeccionada de manera sostenible y lo mejor de todo es que se redujo el impacto ambiental, así que puedes lucirla sin remordimientos.