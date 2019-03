Yukaima González, primera reina de belleza de origen indígena en México

Gracias Martin Ortiz por diseñar y hacer posible este traje típico estilizado que representa el llevar en la piel mis colores y mi cultura. Gracias a mi municipio La Yesca y a el Presidente Municipal @nachoflores83 por hacerlo posible ! . #layesca #nayarit #artehuichol #wixarika #artewixarika #mexico

A post shared by Yukaima Gonzalez (@yukaima_oficial) on Mar 9, 2019 at 7:05pm PST