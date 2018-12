Youtubers ¿el nuevo negocio multimillonario?

¿Cómo paga Youtube?

Youtube no paga por los "Me gusta" o por el número de suscriptores que tengas, si no que paga por videos vistos, "Costos por clics".

La cuota para un youtuber varia por su contenido.

En estados Unidos el promedio es de 0.04 dólares por clics.

En México por cada 1000 clics se pagan aproximadamente $5.

Los usuarios esperan contenidos nuevos, innovadores y divertidos, por lo que los creadores de contenido deben tomar en cuenta estos aspectos, ya que desafortunadamente, la fama del internet así como llega se puede ir. ¿Te gustaría convertirte en un youtuber?